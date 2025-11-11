Piden una calle o plaza al doctor Rafael Bernabeu, pionero en medicina reproductiva La Fundación promueve una recogida de firmas para que un espacio público lleve el nombre del pionero en la reproducción asistida como homenaje a su legado científico y humano

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 15:32

Alicante se ha unido para rendir homenaje al doctor Rafael Bernabeu, médico, científico y referente internacional de la medicina reproductiva. Varias entidades de la ciudad han firmado una carta de adhesión dirigida al Ayuntamiento de Alicante para solicitar que se designe con su nombre una calle, plaza, parque o espacio docente o sanitario.

El texto, que se presentará al alcalde de Alicante, destaca la trayectoria de Bernabeu como un alicantino ejemplar «que dedicó su vida al progreso de la ciencia» y situó a la ciudad «como referente mundial en investigación, innovación y excelencia sanitaria».

Nacido en Alicante en 1957, el doctor Bernabeu fue pionero en el desarrollo de la medicina reproductiva en España. Su compromiso con la docencia, la universidad y la labor social a través de la Fundación Rafael Bernabeu dejó una profunda huella en la ciudad.

Entre las entidades firmantes se encuentran instituciones educativas como la Universidad de Alicante, la Miguel Hernández de Elche, la Politécnica de Valencia, Fundesem, Fundeu o el colegio Jesuitas de Alicante. También algunas profesionales como la Sociedad Española de Fertilidad, la Real Academia de Medicina de Zaragoza y otras como la Cámara de Comercio de Alicante, Jovempa y Terciario Avanzado.

El escrito de solicitud subraya que la Fundación Rafael Bernabeu ha tenido un papel esencial en el apoyo a la divulgación médica y científica. También impulsando una prensa libre y responsable, así como iniciativas sociales que reflejan los valores de esfuerzo, conocimiento y generosidad que caracterizaron al doctor.

Por todo ello, esta institución considera que la dedicación de un espacio público con el nombre Dr. Rafael Bernabeu «sería un merecido reconocimiento a una figura que ha contribuido de manera decisiva al prestigio, desarrollo y proyección de Alicante».

En el comunicado solicitan al Ayuntamiento que tenga a bien «valorar favorablemente esta propuesta, en homenaje a un alicantino ejemplar para que las futuras generaciones conserven su recuerdo e inspiración».