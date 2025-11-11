Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente DIRECTO | Mazón comparece en Les Corts: «Desde el primer momento vi que esta tragedia iba a verse como una oportunidad política»
El docor Bernabeu en su despacho, en una imagen de archivo. IB

Piden una calle o plaza al doctor Rafael Bernabeu, pionero en medicina reproductiva

La Fundación promueve una recogida de firmas para que un espacio público lleve el nombre del pionero en la reproducción asistida como homenaje a su legado científico y humano

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

Alicante se ha unido para rendir homenaje al doctor Rafael Bernabeu, médico, científico y referente internacional de la medicina reproductiva. Varias entidades de la ciudad han firmado una carta de adhesión dirigida al Ayuntamiento de Alicante para solicitar que se designe con su nombre una calle, plaza, parque o espacio docente o sanitario.

El texto, que se presentará al alcalde de Alicante, destaca la trayectoria de Bernabeu como un alicantino ejemplar «que dedicó su vida al progreso de la ciencia» y situó a la ciudad «como referente mundial en investigación, innovación y excelencia sanitaria».

Nacido en Alicante en 1957, el doctor Bernabeu fue pionero en el desarrollo de la medicina reproductiva en España. Su compromiso con la docencia, la universidad y la labor social a través de la Fundación Rafael Bernabeu dejó una profunda huella en la ciudad.

Entre las entidades firmantes se encuentran instituciones educativas como la Universidad de Alicante, la Miguel Hernández de Elche, la Politécnica de Valencia, Fundesem, Fundeu o el colegio Jesuitas de Alicante. También algunas profesionales como la Sociedad Española de Fertilidad, la Real Academia de Medicina de Zaragoza y otras como la Cámara de Comercio de Alicante, Jovempa y Terciario Avanzado.

El escrito de solicitud subraya que la Fundación Rafael Bernabeu ha tenido un papel esencial en el apoyo a la divulgación médica y científica. También impulsando una prensa libre y responsable, así como iniciativas sociales que reflejan los valores de esfuerzo, conocimiento y generosidad que caracterizaron al doctor.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Por todo ello, esta institución considera que la dedicación de un espacio público con el nombre Dr. Rafael Bernabeu «sería un merecido reconocimiento a una figura que ha contribuido de manera decisiva al prestigio, desarrollo y proyección de Alicante».

En el comunicado solicitan al Ayuntamiento que tenga a bien «valorar favorablemente esta propuesta, en homenaje a un alicantino ejemplar para que las futuras generaciones conserven su recuerdo e inspiración».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  2. 2 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  3. 3 Los vecinos del PAU 1 de Alicante tienen miedo: botellón y «rituales satánicos» en el parque Juan Pablo II
  4. 4 Malestar en la afición del Hércules por el precio de las entradas para Elda
  5. 5 EasyJet lanza su campaña de descuentos más ambiciosa para volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche con motivo de su 30º aniversario
  6. 6 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  7. 7 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  8. 8 Estas dos calles de Alicante sufrirán cortes de luz de hasta seis horas
  9. 9 Del bullicio al silencio: la zona de Diputación pierde el pulso comercial del centro de Alicante
  10. 10 Locura por ver al Real Madrid en Elche: el club abre la venta general con colas virtuales de más de mil aficionados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Piden una calle o plaza al doctor Rafael Bernabeu, pionero en medicina reproductiva

Piden una calle o plaza al doctor Rafael Bernabeu, pionero en medicina reproductiva