Las cinco noticias más destacadas de este viernes 28 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:33 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 28 de noviembre.

1 De Aspe a Barcelona: cae la infraestructura que lanzaba millones de llamadas y SMS al día para redes criminales

La delincuencia digital ya no se limita a clonar tarjetas o suplantar portales bancarios. Evoluciona, escala y se industrializa. La operación 'Mosenik', dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Novelda, ha permitido a la Guardia Civil intervenir por primera vez en España una infraestructura tecnológica de alto rendimiento diseñada exclusivamente para abastecer a redes de ciberdelincuentes. Es la segunda intervención de este tipo en Europa y la tercera a nivel mundial, según han confirmado los investigadores durante una rueda de prensa celebrada la mañana de este viernes en la Comandancia de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Pérez Llorca ya es exalcalde tras «diez años estando al lado de un pueblo»

A las 13:24 horas, la todavía alcaldesa en funciones de Finestrat, Nati Algado, daba inicio al octavo punto del pleno ordinario del mes de noviembre con estas palabras: «El punto que se incorpora es la renuncia al cargo de alcalde-presidente y de concejal del Ayuntamiento de Finestrat de Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde-presidente de este Ayuntamiento hasta hoy». Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Así es el nuevo plan de choque de limpieza de Alicante: barrios afectados y nuevos medios

El equipo de gobierno ha pisado el acelerador para afrontar la que es la primera preocupación de la ciudadanía alicantina: la limpieza. El concejal del ramo, Rafael Alemañ, ha presentado este viernes el nuevo Plan de Choque que anunció el alcalde, Luis Barcala, en octubre a propuesta de la formación Vox. Con esta presentación el edil ha desglosado en qué consiste exactamente este refuerzo extraordinario. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Vox aprieta: estas son las condiciones para negociar el presupuesto 2026 de Alicante

Vox ha vuelto a apretar al PP en la negociación de los presupuestos municipales 2026 de Alicante. La formación ha presentado este viernes un documento en el que detalla, uno por uno, los compromisos adquiridos con las cuentas del presente ejercicio y que considera pendientes. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Alicante activa el 'modo Navidad'

Alicante se inunda de Navidad a partir de este fin de semana. La ciudad ya lleva una semana bañada en el color champán de las luces ornamentales encendidas a la par que el árbol gigante de la avenida de la Constitución. Y su Belén Gigante en la Plaza del Ayuntamiento vuelve a mostrar la grandeza con la que Alicante vive esta época del año. Clica aquí para leer la noticia completa.

