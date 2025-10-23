Los Servicios de Farmacia de los Hospitales General de Elche y Alicante, reconocidos por su excelencia en la 'X Gala de la Salud' Se les reconoce la elaboración de preparaciones estériles, entre ellas, las oftalmológicas, de las cuales ambos centros han realizado más de 22.000 unidades

Pau Sellés Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 16:01 Comenta Compartir

Los Servicios de Farmacia Hospitalaria de los Hospitales General Universitario de Elche y General Universitario Doctor Balmis de Alicante han recibido un premio a la excelencia sanitaria en la 'X Gala de la salud' celebrada en Elche, un acto cuyo objetivo es incentivar la calidad pro­fe­­sional y dar a conocer a la sociedad el servicio prestado por las diferentes profesiones sa­ni­­­tarias.

El Servicio de Farmacia del hospital ilicitano ha sido reconocido junto al mismo servicio del Hospital Doctor Balmis de Alicante por la preparación de soluciones oftalmológicas. El objetivo principal de estos servicios es garantizar el uso racional del medicamento dentro del departamento, dando soporte a todas las tareas asistenciales del mismo mediante un sistema organizado en procesos.

En el último año, en el servicio de Farmacia del centro ilicitano se han elaborado más de 44.000 unidades de soluciones intravenosas y fórmulas magistrales estériles y no estériles. Por su parte, en el Doctor Balmis se han llevado a cabo más de 99.000 preparaciones de este tipo.

Dentro de estas elaboraciones, 10.893 unidades en Elche y 11.226 en Alicante corresponden a soluciones oftalmológicas con 34 tipos diferentes de fórmulas, a las que hace referencia el premio.

Otras dos profesionales del Hospital Doctor Balmis han sido galardonadas, la doctora María Isabel Moya y la terapeuta ocupacional Esther Ortega, así como el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL)

La doctora Ana Murcia, jefa de servicio de Farmacia, ha explicado que «en nuestro servicio se elaboran todas las preparaciones oftalmológicas necesarias para cubrir las necesidades de tratamiento de las diversas patologías oculares de los pacientes de nuestro departamento. Estas formulaciones están diseñadas para las distintas vías de administración a nivel ocular como tópica, periocular e intraocular, en forma de colirios, pomadas e inyecciones. En concreto, hemos elaborado más de 6.400 colirios y 4.400 unidades para administración intraocular.»

«Para la elaboración de estas formulaciones oftálmicas– ha continuado la especialista-, se aplican rigurosos estándares de calidad que aseguran condiciones óptimas de esterilidad, pureza y estabilidad. Además, se desarrollan preparados individualizados, adaptados a las necesidades específicas de cada paciente y su patología».

«El personal del Servicio de Farmacia cuenta con una alta cualificación y formación especializada, lo que garantiza una manipulación segura de los medicamentos, siguiendo protocolos normalizados de trabajo que minimizan el riesgo de contaminación y aseguran una dosificación precisa», ha concluido la doctora Ana Murcia.

Premio a la labor conjunta

Por su parte, la jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Doctor Balmis, la doctora Amparo Talens, ha apuntado que este reconocimiento «pone en valor el trabajo que realizamos los servicios de farmacia hospitalaria en la elaboración de medicamentos individualizados, tanto estériles como no estériles, garantizando la máxima calidad, seguridad y trazabilidad. Se trata de un premio que reconoce la labor conjunta de la farmacia hospitalaria, que contribuye de manera decisiva a la atención sanitaria mediante la personalización de los tratamientos y la optimización del uso de los medicamentos».

En los últimos años destaca especialmente el incremento de las formulaciones oftálmicas, que requieren una alta especialización y un control riguroso de las condiciones de esterilidad. «En el caso del Hospital Doctor Balmis, se han elaborado más de 12.000 preparados oftálmicos, todos ellos diseñados para cubrir las necesidades específicas de cada paciente y patología, cuando no existen alternativas comerciales disponibles», ha indicado la doctora Talens.

Este crecimiento refleja la confianza de los servicios clínicos en las preparaciones de los servicios de Farmacia y la consolidación del papel de la farmacia hospitalaria como garante de la calidad, la seguridad y la innovación terapéutica.

«Todo ello es posible gracias a la alta cualificación del personal farmacéutico y técnico, que trabaja con protocolos normalizados y bajo estándares de calidad acreditados, aplicando procedimientos que aseguran la esterilidad, la pureza y la estabilidad de los preparados. Por tanto, este premio simboliza el compromiso conjunto de la farmacia hospitalaria con la excelencia y la atención personalizada al paciente, y reconoce la dedicación de todos los profesionales que, con rigor y vocación, contribuyen cada día a mejorar la seguridad y los resultados en salud», ha subrayado la jefa de Farmacia del Hospital Doctor Balmis.

En ese sentido, ambos servicios recibieron el pasado año la recertificación de calidad de la ISO 9001, que acredita que disponen de un sistema de calidad normalizado donde todos los procesos desarrollados están perfectamente descritos y documentados y, además establece una serie de indicadores que permiten medir de forma periódica la actividad de dichos procesos, garantizando la mejora continua.

Premio a la excelencia

El doctor Andrés Navarro, jefe de Servicio de Farmacia hasta su nombramiento como como gerente del departamento de salud del Hospital General Universitario de Elche, ha sido el encargado de entregar el premio y ha asegurado que «recibir este reconocimiento es un orgullo porque pone de manifiesto el compromiso y voluntad de todos los trabajadores que forman parte del equipo humano del Servicio de Farmacia en la calidad de los procesos y la seguridad asistencial».

En esta misma línea, el gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, «agradece la labor de este equipo de profesionales que integran este servicio central del hospital y, por tanto, esencial para la excelencia de la atención que ofrecemos a nuestros pacientes».

Asimismo, ha felicitado a la doctora María Isabel Moya, radióloga del hospital que ha obtenido el 'Premio Especial' en la Gala; a Esther Ortega, terapeuta ocupacional del Hospital de día de Salud Mental de Lo Morant, que se ha alzado con el 'Premio Trayectoria Profesional e implicación colegial', así como al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), que también ha sido galardonado con el 'Premio Colectivo Sanitario Multidisciplinar'.