La X Gala de la Salud une a todos los sanitarios de Alicante frente al intrusismo profesional UPSANA entrega unos galardones que reconocen la excelencia profesional en la provincia

Foto de los premiados en la X Gala de la Salud.

Pau Sellés Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 17:06

Unión frente al intrusismo. Así se puede resumir la X Gala de la Salud que ha tenido lugar este pasado jueves en Elche, un acto organizado por la Unión Profesional Sanitaria de Alicante --entidad que agrupa a once colegios profesionales del ámbito sanitario de la provincia--.

El acto ha tenido como lema: «Salud real, sanitarios de verdad», y ha contado con representantes de los colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Odontólogos/Estomatólogos, Farmacéuticos, Dietistas/Nutricionistas, Fisioterapeutas, Psicología, Podología, Ópticos/Optometristas, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios. En total, se entregaron once premios a profesionales sanitarios e instituciones, todos ellos elegidos por cada una de las instituciones colegiales.

El acto congregó también a numerosas autoridades de diferentes ámbitos, entre las que se encontraron el alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, el director territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, Francisco José Ponce Lorenzo, y el director territorial de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en Alicante, Juan Manuel Galbis Pérez.

La X Gala de la Salud presentó dos atractivos añadidos en esta edición, como fueron el contar con el rapero Arkano como presentador y encargado de llevar el hilo conductor de la misma, y la proyección del cortometraje «El intruso», una creación de UPSANA dirigida por David Valero en la que se mostró la cruda realidad del intrusismo profesional en el ámbito sanitario y en la que los protagonistas fueron los premiados de la Gala de la Salud de este año.

Con la elección del lema de este año y con el estreno del cortometraje, desde UPSANA se quiere llamar la atención sobre la necesidad de luchar contra el intrusismo profesional que sufren las profesiones sanitarias. La Gala de la Salud persigue incentivar la excelencia pro­fe­­sional y dar a conocer a la sociedad el servicio prestado por las diferentes profesiones sa­ni­­­tarias.

«Uno de nuestros compromisos más firmes es luchar contra el intrusismo profesional. De ello depende, en buena medida, la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros y en el sistema sanitario» Montserrat Angulo Presidenta de UPSANA y del Colegio de Enfermería de Alicante

La presidenta de UPSANA y del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, manifestó durante su intervención en el acto que «uno de nuestros compromisos más firmes es luchar contra el intrusismo profesional, para asegurar que solo quienes están debidamente cualificados y acreditados puedan ejercer. De ello depende, en buena medida, la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros y en el sistema sanitario».

Francisco José Ponce hizo referencia a que «esta gala, esta inauguración es una de las más importantes de mi carrera porque es una gala en la que todos los sanitarios se dan la mano. Es muy importante la celebración de estos premios para toda la sociedad, porque ¿qué hay más importante que la sanidad? Enhorabuena a todos los premiados, entregar la vida al servicio de los demás tiene su recompensa».

Reconocimientos colegiales

• PREMIO ESPECIAL UPSANA 2025: MARÍA ISABEL MOYA GARCÍA.

• PREMIO ESPECIAL SALUD MENTAL: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, INTERVENCIÓN Y TERAPIA APLICADA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES (AITANA).

• PREMIO COLECTIVO SANITARIO MULTIDISCIPLINAR: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE (ISABIAL).

• PREMIO EDUCACIÓN SANITARIA EN MODO DE VIDA Y PREVENCIÓN: RAFAEL BIRLANGA FOLLANA (Colegio de Dietistas - Nutricionistas).

• PREMIO CONTRIBUCIÓN COLEGIAL Y SOCIAL. ESCUELA DE RCP DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALICANTE. (Colegio de Enfermería).

• PREMIO PREPARACIONES OFTÁLMICAS EN FARMACIA HOSPITALARIA. SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE Y DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DR. BALMIS DE ALICANTE. (Colegio de Farmacéuticos).

• PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONAL. JOSÉ VICENTE TOLEDO MARHUENDA. (Col.legi de Fisioterapeutes).

• PREMIO MÉRITO COLEGIAL Y PROFESIONAL. JUAN JOSÉ LOBATO ENCINAS. (Colegio de Médicos).

• PREMIO TRAYECTORIA COLEGIAL. JOSÉ MARÍA PONCE DE LEÓN GARCÍA. (Colegio de Odontólogos y Estomatólogos).

• PREMIO LABOR CLÍNICA Y DOCENTE. JAVIER DÍAZ-ALEJO BUA. (Colegio de Ópticos - Optometristas).

• PREMIO EXCELENCIA DOCENTE. JONATAN GARCÍA CAMPOS. (Colegio de Podología).

• PREMIO DESARROLLO PROFESIONAL. CARMELO HERNÁNDEZ RAMOS. (Col.legi de Psicologia).

• PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONAL E IMPLICACIÓN COLEGIAL. ESTHER ORTEGA DÍAZ. (Colegio de Terapeutas Ocupacionales).

• PREMIO CONTROL DE ZOONOSIS POR LA SALUD. PEDRO MARÍA MOJICA. (Colegio de Veterinarios).