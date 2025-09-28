Más ambulancias en Alicante: estos son los municipios en los que Sanidad refuerza el servicio Amplía además el horario de servicio de las SVB a las 24 horas en Monóvar, Callosa de Segura y Guardamar de Segura | La Generalitat incorporará una unidad SAMU durante los meses de verano y en festivos como Hogueras de San Juan

Óscar Bartual Bardisa Alicante Domingo, 28 de septiembre 2025

La Conselleria de Sanidad ha reforzado su flota con 40 ambulancias nuevas, así como la ampliación del horario a las 24 horas en unidades de Soporte Vital Básico de tres localidades de la provincia de Alicante con el fin de «mejorar la capacidad de respuesta en la atención a las urgencias sanitarias.

En concreto se suman 36 nuevas unidades de transporte no asistido (TNA), 1 Soporte Vital Básico (SVB) con base en Peñíscola y 3 SAMU. Estas últimas tan solo estarán disponibles tres meses del año para reforzar las tres provincias durante los meses veraniegos y en fiestas con una gran afluencia de población, como las Hogueras de San Juan.

De las 36 nuevas ambulancias de transporte no asistido, 15 unidades son para reforzar la atención a las urgencias. Desde Sanidad informan que a partir de este septiembre han comenzado a funcionar las nuevas ambulancias con base en Orihuela, Dénia y Alicante, entre otras localidades de la Comunitat. A ellas se le suman las incorporaciones de Julio en Benidorm y Torrevieja.

Además de estas nuevas ambulancias, desde Sanidad han ampliado el horario de funcionamiento de 12 a 24 horas de las ambulancias SVB con base logística en Monóvar, Callosa del Segura y Guardamar del Segura. Asimismo las otras ambulancias de transporte no urgente han reforzado las zonas de los departamentos de salud de Dénia, Alcoi, Sant Joan, Elda, Orihuela, Torrevieja y Elche-Crevillent, mientras que el departamento de Alicante ha ampliado el horario de funcionamiento de ocho a 12 horas de una unidad.

Cabe destacar que el 40 % de la actividad de las unidades de Soporte Vital Básico forma parte de la respuesta a emergencias sanitarias y un 55 % responde al transporte sanitario urgente de mayor gravedad. Así, el 5 % restante son transportes interhospitalarios. Durante el año pasado, estas unidades realizaron una media de 754 servicios diarios en la Comunitat Valenciana.

Mayor inversión

Sanidad ha invertido casi siete millones de euros en este incremento de la flota de ambulancias. Durante el año pasado se realizaron 1.411.777 movilizaciones por parte de las unidades de transporte no urgente y 388.053 salidas de las ambulancias de transporte urgente y de atención a las emergencias. En este sentido, respecto al año 2019 la actividad no urgente ha aumentado casi un 7 % y la del transporte de respuesta a urgencias en cerca del 21 %.