Los sanitarios de Sant Joan se manifiestan frente al hospital Los profesionales han protestado contra el nuevo Estatuto Marco tal y como hicieron sus compañeros de Alicante hace una semana

Inés Rosique Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

Los profesionales de la salud se han vuelto a plantar frente al Estatuto Marco este viernes 26 de septiembre. En esta ocasión han sido los sanitarios del Hospital Universitario de Sant Joan los que han convocado la manifestación a las puertas del centro hospitalario. Así se han sumado a las protestas que se están llevando a cabo en otros puntos, como en el Hospital General de Alicante hace tan solo una semana.

En las protestas denuncian el haber sostenido durante años «un sistema tensionado, marcado por plantillas insuficientes, sobrecarga de trabajo, precariedad económica y la falta de un reconocimiento acorde al esfuerzo que realizan diariamente para garantizar la atención sanitaria a la ciudadanía».

Advierten que la normativa vigente está anclada en un marco legal obsoleto que permite «la vulneración continua de derechos y ha dificultado la incorporación de mejoras que aseguren la calidad de los servicios».

De esta manera rechazan de manera tajante cualquier propuesta de Estatuto Marco que, a su entender, no contemple avances claros y tangibles en las condiciones laborales. Los representantes sindicales han asegurado que las conquistas alcanzadas son escasas y que se han conseguido por medio de largos procesos judiciales en los que la administración «ha ignorado deliberadamente» las demandas planteadas.

Ampliar Los sanitarios protestan y reclaman un nuevo Estatuto Marco. CCOO

Subrayan que «no buscan privilegios, sino el reconocimiento de derechos básicos que les permitan desarrollar su trabajo con dignidad y garantizar a la ciudadanía una atención sanitaria de calidad».

Las organizaciones convocantes han vuelto a recordar que esta concentración no será la última y que van a continuar movilizándose hasta que se consiga un nuevo Estatuto Marco moderno, justo y capaz de garantizar la dignidad del personal y la mejora del sistema público.

Entre las principales reivindicaciones figuran una clasificación profesional justa que refleje la responsabilidad, formación y dedicación de todo el personal, acompañada de un sistema retributivo coherente y transparente.

También exigen el derecho a la jubilación parcial, con sustitución inmediata en las plantillas para asegurar el relevo generacional, y la posibilidad de una jubilación anticipada y voluntaria sin penalizaciones, especialmente «para quienes soportan una alta carga física y emocional tras décadas de servicio».

Asimismo, reclaman la implantación definitiva de la jornada laboral de 35 horas semanales en todos los servicios de salud, con el fin de acabar con desigualdades entre territorios y recuperar un derecho perdido en 2012.

Temas

CCOO Comisiones Obreras