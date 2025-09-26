Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los sanitarios se manifiestan frente a las puertas del Hospital. CCOO

Los sanitarios de Sant Joan se manifiestan frente al hospital

Los profesionales han protestado contra el nuevo Estatuto Marco tal y como hicieron sus compañeros de Alicante hace una semana

Inés Rosique

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:56

Los profesionales de la salud se han vuelto a plantar frente al Estatuto Marco este viernes 26 de septiembre. En esta ocasión han sido los sanitarios del Hospital Universitario de Sant Joan los que han convocado la manifestación a las puertas del centro hospitalario. Así se han sumado a las protestas que se están llevando a cabo en otros puntos, como en el Hospital General de Alicante hace tan solo una semana.

En las protestas denuncian el haber sostenido durante años «un sistema tensionado, marcado por plantillas insuficientes, sobrecarga de trabajo, precariedad económica y la falta de un reconocimiento acorde al esfuerzo que realizan diariamente para garantizar la atención sanitaria a la ciudadanía».

Noticias relacionadas

Calendario de vacunación de gripe, covid y VRS en Alicante: citas, grupos de riesgo y novedades

Calendario de vacunación de gripe, covid y VRS en Alicante: citas, grupos de riesgo y novedades

Villena reclama a la Conselleria de Sanitat información sobre su Centro de Salud Integrado

Villena reclama a la Conselleria de Sanitat información sobre su Centro de Salud Integrado

Advierten que la normativa vigente está anclada en un marco legal obsoleto que permite «la vulneración continua de derechos y ha dificultado la incorporación de mejoras que aseguren la calidad de los servicios».

De esta manera rechazan de manera tajante cualquier propuesta de Estatuto Marco que, a su entender, no contemple avances claros y tangibles en las condiciones laborales. Los representantes sindicales han asegurado que las conquistas alcanzadas son escasas y que se han conseguido por medio de largos procesos judiciales en los que la administración «ha ignorado deliberadamente» las demandas planteadas.

Los sanitarios protestan y reclaman un nuevo Estatuto Marco. CCOO

Subrayan que «no buscan privilegios, sino el reconocimiento de derechos básicos que les permitan desarrollar su trabajo con dignidad y garantizar a la ciudadanía una atención sanitaria de calidad».

Las organizaciones convocantes han vuelto a recordar que esta concentración no será la última y que van a continuar movilizándose hasta que se consiga un nuevo Estatuto Marco moderno, justo y capaz de garantizar la dignidad del personal y la mejora del sistema público.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Entre las principales reivindicaciones figuran una clasificación profesional justa que refleje la responsabilidad, formación y dedicación de todo el personal, acompañada de un sistema retributivo coherente y transparente.

También exigen el derecho a la jubilación parcial, con sustitución inmediata en las plantillas para asegurar el relevo generacional, y la posibilidad de una jubilación anticipada y voluntaria sin penalizaciones, especialmente «para quienes soportan una alta carga física y emocional tras décadas de servicio».

Asimismo, reclaman la implantación definitiva de la jornada laboral de 35 horas semanales en todos los servicios de salud, con el fin de acabar con desigualdades entre territorios y recuperar un derecho perdido en 2012.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros
  2. 2 Frente común de la Primera categoría de las Hogueras de Alicante para reivindicar más ayudas y reconocimiento
  3. 3 Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea
  4. 4 Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes
  5. 5 La Policía Local realiza cinco intervenciones al día con personas sin hogar en Alicante
  6. 6 El Hércules negocia con Puerto Rico para que Jeremy juegue contra el Atlético B
  7. 7 La Guardia Civil caza en Alicante a un fugitivo británico buscado por asesinar de 24 puñaladas a su compañero de piso
  8. 8 Planes para el fin de semana en Alicante: Alicante elige la mejor croqueta de la ciudad
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 25 de septiembre en Alicante
  10. 10 Un estudio de la UMH avisa: los niños que más ultraprocesados comen son los que más televisión consumen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los sanitarios de Sant Joan se manifiestan frente al hospital

Los sanitarios de Sant Joan se manifiestan frente al hospital