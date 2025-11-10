Sanidad amplía la vacunación contra la gripe y covid a toda la población en Alicante y el resto de la Comunitat Durante el primer mes de campaña se ha inmunizado a grupos prioritarios, con tasas de inoculación similares a años anteriores

La población general de Alicante y el resto de la Comunitat puede desde el pasado lunes solicitar su vacunación frente a la gripe o la covid. De esta forma, la Conselleria de Sanidad hace extensible la campaña más allá de los grupos prioritarios, que fueron llamados a vacunarse durante el pasado mes de octubre.

Dentro de este colectivo se encuentran las personas mayores de 60 años, residentes en centros sociosanitarios, pacientes con patologías crónicas de cualquier edad, a partir de los seis meses, embarazadas y personal sanitario y sociosanitario. De entre todos ellos, se han inmunizado durante octubre 625.430 personas frente a la gripe, y 361.247 frente a la COVID-19.

Sanidad quiere así reforzar la protección de la ciudadanía frente a los virus respiratorios antes de la llegada del invierno, cuando aumenta la incidencia de estas infecciones y las complicaciones derivadas en personas mayores o con enfermedades crónicas.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, subraya que «una sola cita puede servir para administrar la vacuna de la gripe y de la COVID-19, y en los grupos indicados y también la de virus respiratorio sincitial (VRS), reforzando así la protección al máximo nivel antes del invierno».

En el ámbito escolar, se ha inmunizado al alumnado de segundo ciclo de educación infantil y de centros de educación especial. Hasta este lunes se han vacunado 46.591 escolares en toda la Comunitat Valenciana (en la provincia de Alicante 13.953).

Por su parte, en las residencias se han administrado más de 40.000 dosis, 21.619 y 19.300 dosis de vacunas frente a gripe y COVID-19, además de 13.696 dosis frente al VRS, una novedad en la campaña de 2025 que amplía la protección frente a este virus a las personas institucionalizadas de 60 o más años, así como a los trasplantados de pulmón y de progenitores hematopoyéticos.

Reduce las hospitalizaciones

Desde el departamento que dirige Marciano Gómez recuerdan que la vacunación no solo evita infecciones respiratorias, sino que reduce complicaciones y mortalidad asociadas. En el caso de la gripe, «está demostrado que la vacuna puede prevenir hasta la mitad de los casos graves en adultos mayores y se ha observado que puede disminuir el riesgo de infarto de miocardio o ictus tras una infección gripal».

Explican también que estudios científicos señalan que en las dos semanas posteriores a un episodio de gripe el riesgo cardiovascular se multiplica por cuatro, y que en personas con enfermedades crónicas el riesgo de complicaciones graves se multiplica por siete.

La vacunación frente a la COVID-19 «sigue siendo la mejor medida para prevenir hospitalizaciones y cuadros graves en personas mayores o con patologías de riesgo». En cuanto al VRS, su administración en adultos mayores institucionalizados y en trasplantados «reduce las infecciones respiratorias bajas y las complicaciones en pacientes con fragilidad o inmunosupresión».