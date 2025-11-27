El repunte de casos de gripe se adelanta: un 230% más solo en el último mes La incidencia llega a los 44 contagios por 100.000 habitantes, valores propios del arranque del invierno

Pau Sellés Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:21

La curva de la gripe sigue su tradicional escalada de finales de año. A lo largo del mes de noviembre, el número de casos ha crecido un 231,58 %, hasta alcanzar una tasa de 44 por 100.000 habitantes. Así queda reflejado en la última actualización (fechada el 25 de noviembre) del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad.

Este informe también permite saber que la escalada de casos se ha adelantado respecto a la pasada campaña en al menos dos semanas, ya que la tasa de contagios que se registra ahora no se alcanzó hace un año hasta mediados de diciembre. A partir de ahí, la curva siguió en ascenso hasta llegar a una tasa cercana a los 400 casos por 100.000 habitantes a finales de enero.

En cuanto al resto de infecciones respiratorias agudas (IRA) que monitoriza el boletín —la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis—, ambas siguen a la baja.

En total, la incidencia de infecciones respiratorias agudas ha pasado de 669,2 casos en la semana 45ª (del 3 al 9 de noviembre) a 787,8 casos, lo que supone un aumento del 17,7 %. Los departamentos de salud más afectados son la Marina Baixa, l'Alacantí y el Baix Vinalopó.

Covid y VRS a la baja

En el caso de la covid, los contagios han pasado de 39,9 casos a 13,4, lo que supone una reducción del 66,4 %; mientras que el virus respiratorio sincitial (VRS) también baja: de 22,4 a 13,4, un 40,17 % menos.

Por edades, el grupo más afectado sigue siendo el de menores de 4 años, que ha aumentado hasta los 3.434,6 casos, frente a los 3.163,6 casos de inicio de mes. Entre los mayores de 65 años, la incidencia está en 690,9 casos, frente a los 611,1 casos de la semana 45ª. Por su parte, la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves ha subido de 10,1 casos a 12,8.