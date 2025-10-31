Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso al servicio de Urgencias del Hospital General de Elche. Miriam Gil Albert

La presión hospitalaria en Alicante se mantiene estable pese al repunte de infecciones respiratorias

La cifra de contagios es notable entre los más pequeños y los mayores de 65 años

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:48

Comenta

La llegada del frío otoñal marca uno de los periodos de mayor presión asistencial en los hospitales. El repunte de las infecciones respiratorias se empieza a notar a finales del mes de septiembre (coincidiendo con la semana 40 del año). Desde ese momento y hasta pasada la temporada invernal, tanto la gripe como el virus respiratorio sincitial muestran sus cotas máximas cada año. No así el covid (la tercera de las infecciones monitorizadas), que no muestra una incidencia marcadamente estacional.

A las puertas del mes de noviembre, la presión asistencial en los hospitales alicantinos se mantiene estable, sin registrar un incremento fuera de lo habitual para esta época. Así lo aseguran fuentes del sindicato UGT, que hablan de la situación en los principales centros hospitalarios de la provincia.

Noticias relacionadas

La incorporación «tardía» de 6.200 enfermeras compromete la campaña de vacunación en Alicante

La incorporación «tardía» de 6.200 enfermeras compromete la campaña de vacunación en Alicante

Arranca la campaña de vacunación contra la gripe en la provincia de Alicante

Arranca la campaña de vacunación contra la gripe en la provincia de Alicante

En el Hospital General de Alicante, la ocupación se encuentra dentro de los parámetros considerados 'normales', replicando la situación habitual de años anteriores. «No se detecta un aumento diferencial de la saturación ni en el Servicio de Urgencias ni en la Unidad de Cuidados Intensivos».

En el Hospital General de Elche también reportan una situación sin saturación. «Las áreas de Urgencias y UCI mantienen niveles de ocupación en el rango de lo considerado 'normal' o esperable». Por su parte, en el Hospital de Sant Joan d'Alacant, «la actividad también es normal, sin que se haya notificado ninguna situación de saturación en sus servicios».

Las fuentes sindicales explican que la atención se está gestionando dentro de la capacidad habitual de los centros, sin incidencias destacables en la ocupación de áreas críticas. No obstante, la incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en la Comunitat muestra una tendencia al alza y es notablemente superior a la media estatal.

Menores de 4 años, lo más afectados

De esta forma, la tasa de contagios a fecha 26 de octubre ha subido hasta los 622 por 100.000 habitantes, 12 puntos por encima de la semana anterior. Además, la tasa autonómica es un 43 % superior a la estatal, que se sitúa en los 435 contagios por 100.000 habitantes.

Por franjas de edad, los más afectados son los menores de cuatro años, con algo más de 2.990 contagios por 100.000 habitantes, mientras que en los mayores de 65 años la tasa es de 587.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La gripe ha bajado sus registros un 76 %, hasta los 4 contagios por 100.000 habitantes, mientras que el VRS ha subido desde una tasa de 0 hasta los 22,4. Por su parte, el covid ha bajado un 40 %, hasta una tasa de 21,8 contagios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante
  2. 2 Alicante cambia la fecha de sus mercadillos por el festivo de Todos los Santos: ¿cuándo abren?
  3. 3 Detenido a punto de coger un vuelo en Alicante tras abandonar a su hijo en un centro de menores de Donosti
  4. 4 La nueva línea circular del Tram de Alicante hacia el sur se condiciona al fin de las obras de la Estación Intermodal
  5. 5 El recibo del agua en Alicante subirá en 2026: el Pleno ratifica cambios en la tarifa
  6. 6 Todo lo que tienes que saber de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2025: aparcamiento, horarios y actos
  7. 7 Las obras volverán al Postiguet para ampliar el apeadero del Tram de Alicante en la Puerta del Mar
  8. 8 La lesión de Unai Ropero queda en un susto
  9. 9 Expolian un tesoro romano del mar en Alicante para ponerlo de adorno en una empresa y un jardín
  10. 10 El Horneo EÓN Alicante destituye a Fernando Latorre como entrenador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La presión hospitalaria en Alicante se mantiene estable pese al repunte de infecciones respiratorias

La presión hospitalaria en Alicante se mantiene estable pese al repunte de infecciones respiratorias