La presión hospitalaria en Alicante se mantiene estable pese al repunte de infecciones respiratorias La cifra de contagios es notable entre los más pequeños y los mayores de 65 años

Pau Sellés Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 16:48 | Actualizado 17:03h.

La llegada del frío otoñal marca uno de los periodos de mayor presión asistencial en los hospitales. El repunte de las infecciones respiratorias se empieza a notar a finales del mes de septiembre (coincidiendo con la semana 40 del año). Desde ese momento y hasta pasada la temporada invernal, tanto la gripe como el virus respiratorio sincitial muestran sus cotas máximas cada año. No así el covid (la tercera de las infecciones monitorizadas), que no muestra una incidencia marcadamente estacional.

A las puertas del mes de noviembre, la presión asistencial en los hospitales alicantinos se mantiene estable, sin registrar un incremento fuera de lo habitual para esta época. Así lo aseguran fuentes del sindicato UGT, que hablan de la situación en los principales centros hospitalarios de la provincia.

En el Hospital General de Alicante, la ocupación se encuentra dentro de los parámetros considerados 'normales', replicando la situación habitual de años anteriores. «No se detecta un aumento diferencial de la saturación ni en el Servicio de Urgencias ni en la Unidad de Cuidados Intensivos».

En el Hospital General de Elche también reportan una situación sin saturación. «Las áreas de Urgencias y UCI mantienen niveles de ocupación en el rango de lo considerado 'normal' o esperable». Por su parte, en el Hospital de Sant Joan d'Alacant, «la actividad también es normal, sin que se haya notificado ninguna situación de saturación en sus servicios».

Las fuentes sindicales explican que la atención se está gestionando dentro de la capacidad habitual de los centros, sin incidencias destacables en la ocupación de áreas críticas. No obstante, la incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en la Comunitat muestra una tendencia al alza y es notablemente superior a la media estatal.

Menores de 4 años, lo más afectados

De esta forma, la tasa de contagios a fecha 26 de octubre ha subido hasta los 622 por 100.000 habitantes, 12 puntos por encima de la semana anterior. Además, la tasa autonómica es un 43 % superior a la estatal, que se sitúa en los 435 contagios por 100.000 habitantes.

Por franjas de edad, los más afectados son los menores de cuatro años, con algo más de 2.990 contagios por 100.000 habitantes, mientras que en los mayores de 65 años la tasa es de 587.

La gripe ha bajado sus registros un 76 %, hasta los 4 contagios por 100.000 habitantes, mientras que el VRS ha subido desde una tasa de 0 hasta los 22,4. Por su parte, el covid ha bajado un 40 %, hasta una tasa de 21,8 contagios.