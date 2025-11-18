Primeras prácticas hospitalarias para los estudiantes de Medicina de la UA 86 alumnos de tercer curso se integran en cinco centros sanitarios para familiarizarse con un entorno asistencial real, acompañados por tutores clínicos y académicos

Acto de bienvenida a los alumnos en el Hospital General Dr. Balmis de Alicante.

Después de meses de tiras y aflojas, el pasado verano se puso fin al conflicto que había enfrentado a la UMH y la UA respecto a la realización de prácticas hospitalarias por parte de los estudiantes del grado de Medicina de esta última universidad. Aquel acuerdo ha permitido que 86 estudiantes de tercero de esta titulación hayan podido comenzar esta semana sus prácticas en cinco hospitales de la provincia.

Los centros hospitalarios en cuestión han sido el Mare de Déu dels Lliris (Alcoi), Hospital de Atención a Pacientes Crónicos y de Larga Estancia (Sant Vicent del Raspeig), Marina Baixa (La Vila Joiosa), Hospital Universitario del Vinalopó (Elche) y Doctor Balmis (Alicante), donde desarrollarán una parte esencial de su formación.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Rocío Julià, destaca que «estas prácticas permiten que el alumnado se acerque al entorno asistencial real desde los primeros cursos, una experiencia fundamental para su futuro profesional».

Cada estudiante cuenta con dos figuras de referencia: un tutor clínico, que es personal facultativo del propio centro asistencial, y un tutor académico, perteneciente al profesorado de la Universidad de Alicante. Ambos coordinan el proceso y realizan el seguimiento del aprendizaje. Según Julià, «la combinación de tutores clínicos y académicos garantiza una supervisión completa y una integración efectiva entre teoría y práctica».

Un papel observador

Estas prácticas se desarrollan en un entorno hospitalario donde el alumnado adopta inicialmente un papel observador. Allí, tienen la oportunidad de aprender directamente de los profesionales sanitarios y conocer el funcionamiento del sistema asistencial.

Posteriormente, se completa la experiencia con una fase de reflexión guiada. «Se trata de un proceso pedagógico muy valioso: el estudiante observa, aprende, y después reflexiona junto a su tutor», añadió la decana.

La integración en los centros hospitalarios permite a los futuros médicos familiarizarse no solo con la relación médico-paciente, sino también con el trabajo en equipo y con el uso de herramientas y equipamiento clínico.

En este sentido, Julià subrayó la importancia de que «comiencen a conocer la anamnesis, la entrevista con el paciente y su familia que orienta el diagnóstico y el plan de actuación». El contacto más intensivo con la práctica clínica llegará en sexto curso.