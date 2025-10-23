La IA en salud como cuestión bioética, a debate en el Hospital de Sant Joan El centro organiza el próximo martes unas jornadas para reflexionar sobre la implantación de la Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario

Pau Sellés Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 15:49

«IA en salud: una cuestión de bioética». Bajo este título organizará el Hospital de Sant Joan unas jornadas con las que reflexionar sobre la implantación de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud. El acto tendrá se celebrará el próximo martes 28 de octubre de 2025 en el salón de actos del hospital.

La presidenta del Comité de Bioética Asistencial, la abogada M.ª Carmen López Cuesta, presentará la exposición «Buenas prácticas de la integración de la Inteligencia Artificial en salud». En esta misma línea, la presidenta del CBA de Sant Joan destaca que «implementar la inteligencia artificial en salud supone respetar los principios bioéticos, que también se recordarán en esta jornada: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia».

La sesión se iniciará a las 13 horas con la inauguración a cargo del gerente del Departamento de Salud Alicante–Sant Joan d'Alacant, Juan Antonio Marqués, quien subraya que «la inteligencia artificial representa una oportunidad, pero también un reto ético. Por eso es fundamental disponer de espacios de reflexión como el Comité de Bioética, que acompañen a los profesionales en la toma de decisiones clínicas y organizativas».

Confidencialidad en casos complejos

A continuación, la presidenta del CBA ofrecerá una introducción general sobre la jornada y dará paso a la exposición «Te acercamos a tu comité», donde Domingo Cano Gil, oncólogo, y Sandra Vañés Baño, neumóloga, explicarán las funciones, objetivos y procedimientos del Comité de Bioética Asistencial, así como la importancia de la confidencialidad y del acompañamiento ético en los casos clínicos complejos.

Ampliar Programación de las jornadas. TA

Posteriormente, M.ª José Auria Romero, vicepresidenta del CBA y enfermera comunitaria, realizará la presentación de los principios bioéticos que guían la actividad del comité y que son la base de toda deliberación ética en el ámbito sanitario.

Tras la intervención de López Cuesta sobre inteligencia artificial, la jornada continuará con el reconocimiento y mención de honor a los miembros anteriores del CBA y a sus cargos de presidencia y secretaría, un homenaje a los profesionales que han contribuido a consolidar la cultura bioética en el Departamento de Salud.

La clausura correrá a cargo de Rosa Bustos, subdirectora de Enfermería del Departamento, que destacará la importancia del trabajo interdisciplinar y del compromiso ético de todos los profesionales en la atención a los pacientes.

Resolución de conflictos éticos

El Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud de Sant Joan d'Alacant está formado por un equipo transversal de profesionales de Medicina, Enfermería, Trabajo Social, el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) y la Letrada del Departamento, que ocupa la presidencia.

Su labor se centra en analizar, asesorar y orientar sobre los conflictos éticos que surgen en la práctica clínica, ayudando a los equipos asistenciales a reflexionar sobre los dilemas derivados de la atención sanitaria. Sus decisiones no son vinculantes, pero constituyen una guía ética y deliberativa que refuerza la calidad asistencial y el respeto a los derechos de los pacientes.