Maniobra RCP: una técnica para salvar vidas al alcance de todos El Hospital de Sant Joan enseña a la ciudadanía a actuar ante una parada cardíaca: «Hay que responder con rapidez; la probabilidad de supervivencia baja un 10 % cada minuto»

Reconocer, pedir ayuda y aplicar compresiones torácicas. Son tres pasos que pueden permitir a cualquier persona salvar una vida. La necesidad de saber cómo realizar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) trasciende el ámbito médico y se reivindica como una formación necesaria para toda la ciudadanía. No en vano, el 60 % de los paros cardíacos se produce fuera del ámbito hospitalario, por lo que nadie está exento de encontrarse con un caso así en su día a día.

Este jueves 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Parada Cardíaca, y algunos hospitales públicos, como el de Sant Joan d'Alacant, han decidido concienciar a la población sobre la necesidad de aprender técnicas de resucitación y el uso de desfibriladores automáticos.

Mariola Martínez Juan, presidenta de la Comisión de RCP y médica intensivista, enumera los tres pasos esenciales de toda maniobra de RCP. El primero es reconocer los síntomas de una parada cardíaca. «No se necesita un título sanitario para identificarla», explica la doctora, que destaca entre las principales señales de alerta la incapacidad de la persona para responder a nuestra llamada, así como las grandes dificultades para respirar.

Tras ese primer paso cabe solicitar asistencia a los servicios sanitarios, así como pedir ayuda a otra persona cercana para realizar las compresiones torácicas. «Deben realizarse con calidad y de manera ininterrumpida», explica la facultativa, que cifra entre 100 y 120 las compresiones a realizar en un minuto. Cada 30 compresiones se requieren dos respiraciones de rescate (el conocido como «boca a boca»); cada 15, en el caso de los niños.

El elevado y constante ritmo al que se deben realizar estas compresiones hace recomendable que más de una persona participe en el proceso, para así poder hacer relevos hasta que acudan los servicios sanitarios. Estas compresiones actúan a modo de «bomba» para que el corazón no deje de latir y, por tanto, no se interrumpa la perfusión sanguínea a todo el cuerpo.

Cada minuto cuenta

«La velocidad de respuesta es fundamental, ya que la probabilidad de supervivencia desciende un 10 % por cada minuto que pasa desde que se para el corazón sin aplicar técnicas de resucitación», explica Ángel Sánchez, jefe del Servicio de Medicina Intensiva (UCI) del Hospital Sant Joan d'Alacant.

La Reanimación Cardiopulmonar también incluye, en caso de que se disponga de él, el uso de un desfibrilador automático; cuya presencia es cada vez más común en los espacios públicos. «Para usar estos dispositivos tampoco se necesita ser sanitario. Solamente disponer de una formación previa para seguir los pasos que se nos indiquen», asegura la doctora Martínez Juan.

La principal causa de parada cardiorrespiratoria en adultos es la cardiopatía isquémica

La principal causa de parada cardiorrespiratoria en adultos se debe a una cardiopatía isquémica. Tras un episodio de este tipo, la persona acaba siendo ingresada en el hospital, ya sea por las posibles secuelas o para conocer la etiología (la causa) que ha dado lugar a la parada.

«Los atragantamientos también pueden desencadenar una parada, por lo que conocer maniobras como la de Heimlich resulta esencial para salvar una vida», afirma la médica intensivista del Hospital de Sant Joan. Precisamente, las obstrucciones de las vías respiratorias representan la principal causa de parada entre los niños..

Sesión formativa este jueves

Con el fin de concienciar sobre la importancia de conocer las técnicas de resucitación, el Hospital de Sant Joan ha convocado para este jueves una formación en Soporte Vital Básico. Será en el vestíbulo del centro, de 12 a 14 horas, donde profesionales de Enfermería y facultativos de los servicios de UCI, Urgencias y Pediatría enseñarán a ciudadanos y profesionales de todas las categorías cómo se hace la RCP y cómo se usa el desfibrilador automático (DEA).

Como novedad, este año se han editado dos carteles informativos: uno sobre RCP básica y otro sobre RCP avanzada, que se colocarán en distintos espacios de los centros de atención sanitaria del Departamento de Salud Alicante–Sant Joan d'Alacant, tanto en el hospital como en los centros de Atención Primaria.

«Estos carteles facilitan la consulta y son una referencia de guía de actuación muy visual para cualquier profesional que se encuentre ante un paro cardíaco. Toda la información que contienen está elaborada siguiendo la evidencia científica», explica la doctora Martínez Juan.