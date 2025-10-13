El futuro de la farmacia se reúne en Alicante Estudiantes de la UMH organizan un congreso de carácter internacional con espacio para ponencias, mesas redondas y talleres

Pau Sellés Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 13:34

El futuro de la profesión farmacéutica de nuestra provincia se reúne a partir de este martes en Sant Joan d'Alacant. El encuentro tendrá lugar en el marco del Congreso de Farmacia (CEFA), XV nacional y XI internacional, que se celebrará hasta el 16 de octubre en el Auditorio Municipal del municipio alicantino. El evento está dirigido a estudiantes y titulados de Farmacia, así como a cualquier estudiante o profesional del ámbito sanitario.

La inauguración del Congreso será mañana a las 08:30 horas y en la misma intervendrán, entre otros, el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, José Juan López Espín, el concejal de Urbanismo, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, David Aracil Aracil; el decano de la Facultad de Farmacia de la UMH, Jorge Manzanares Robles; la secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA), Ana María Bartolomé Gisbert; el presidente académico, Enrique Barrajón; y la presidenta del Congreso, Carolina Ramos.

Divulgación científica

Durante los tres días de celebración del Congreso, los organizadores han programado ponencias sobre Dermofarmacia con Blanca Llacer o David Garduño; salidas de la carrera como el FIR, farmacia militar o el doctorado; o divulgación científica en redes con personalidades como @diariodeunacientifica, @medicadoo, @remenavarro y @boticonsejo.

Asimismo, se han organizado mesas redondas sobre másteres relacionados con la profesión; industria farmacéutica; adicciones y emprendimiento; así como charlas sobre la cosmética sólida; la IA aplicada en la salud y la oficina de farmacia; o falsos mitos en cosmética y dermofarmacia, entre otros. También, se realizarán distintos talleres que versarán sobre temas como parasitología, inmunología o atención farmacéutica, así como distintas visitas guiadas.