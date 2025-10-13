Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo del Congreso de Estudiantes de Farmacia de Alicante. TA

El futuro de la farmacia se reúne en Alicante

Estudiantes de la UMH organizan un congreso de carácter internacional con espacio para ponencias, mesas redondas y talleres

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:34

El futuro de la profesión farmacéutica de nuestra provincia se reúne a partir de este martes en Sant Joan d'Alacant. El encuentro tendrá lugar en el marco del Congreso de Farmacia (CEFA), XV nacional y XI internacional, que se celebrará hasta el 16 de octubre en el Auditorio Municipal del municipio alicantino. El evento está dirigido a estudiantes y titulados de Farmacia, así como a cualquier estudiante o profesional del ámbito sanitario.

La inauguración del Congreso será mañana a las 08:30 horas y en la misma intervendrán, entre otros, el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, José Juan López Espín, el concejal de Urbanismo, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, David Aracil Aracil; el decano de la Facultad de Farmacia de la UMH, Jorge Manzanares Robles; la secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA), Ana María Bartolomé Gisbert; el presidente académico, Enrique Barrajón; y la presidenta del Congreso, Carolina Ramos.

Divulgación científica

Durante los tres días de celebración del Congreso, los organizadores han programado ponencias sobre Dermofarmacia con Blanca Llacer o David Garduño; salidas de la carrera como el FIR, farmacia militar o el doctorado; o divulgación científica en redes con personalidades como @diariodeunacientifica, @medicadoo, @remenavarro y @boticonsejo.

Asimismo, se han organizado mesas redondas sobre másteres relacionados con la profesión; industria farmacéutica; adicciones y emprendimiento; así como charlas sobre la cosmética sólida; la IA aplicada en la salud y la oficina de farmacia; o falsos mitos en cosmética y dermofarmacia, entre otros. También, se realizarán distintos talleres que versarán sobre temas como parasitología, inmunología o atención farmacéutica, así como distintas visitas guiadas.

