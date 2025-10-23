Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El congreso se desarrolla bajo la dirección científica del dr. Jorge Alió. TA

La élite mundial en cirugía refractaria, catarata y córnea se reúne en Alicante

El congreso dirigido por el doctor Jorge Alió da cita a 124 expertos internacionales en oftalmología

Pau Sellés

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:26

Alicante vuelve a situarse como referente del conocimiento en oftalmología con la celebración del 23 Congreso Alicante Refractiva Internacional (ARI). Este evento, de carácter online, ha comenzado este jueves y se prolongará hasta el 25 de octubre, bajo la dirección científica del Prof. Jorge Alió. El encuentro reúne a 124 expertos, 54 nacionales y 70 internacionales, y ofrece un amplio programa formativo gratuito, disponible en español e inglés.

«Es probablemente el congreso online más importante de ámbito europeo, incluso mundial, sobre temas que concierne a la cirugía y estudio del segmento anterior del ojo: córnea, catarata, lentes intraoculares, defectos en operación y glaucoma», explica el catedrático en Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Cartel de las jornadas. TA

En su pasada edición, el congreso alcanzó 29.300 visitas procedentes de países como India, Arabia Saudí, México, Alemania o Estados Unidos, convirtiéndose en una plataforma global de formación continuada.

La edición de este año incluye doce sesiones temáticas, organizadas en cinco grandes áreas: novedades en optometría clínica, córnea y superficie ocular, cirugía del segmento anterior, cirugía refractiva y, por último, cirugía de cristalino y lentes intraoculares. Se tratarán temas de máxima actualidad, como la progresión de la miopía infantil, la inteligencia artificial en el diagnóstico ocular, las nuevas técnicas para el tratamiento del queratocono, las lentes EDOF de última generación, o el abordaje del glaucoma desde la cirugía del cristalino.

Entre los ponentes confirmados destacan nombres de referencia como David Chang (EE. UU.), Farhad Hafezi (Suiza), George Waring IV (EE. UU.), Courtney Kraus (EE. UU.), Shady Awwad (Líbano), Burkhard Dick (Alemania), Rafael Barraquer (España) o Renato Ambrósio JR (Brasil), entre muchos otros. Todos ellos compartirán avances clínicos, estudios multicéntricos, experiencias quirúrgicas y casos clínicos de alta complejidad.

Este congreso se emite desde Vissum Miranza Alicante, con el respaldo académico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Está vinculado al curso universitario online 'Clinical Refractive, Cataract and Corneal Surgery Course', acreditado con créditos ECMECs de Formación Médica Continuada a nivel europeo. Esta formación, ofertada desde hace más de doce años, refuerza el compromiso del Dr. Alió y su equipo con la innovación, la calidad docente y el acceso libre al conocimiento científico.

