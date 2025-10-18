La donación de sangre salta a la gran pantalla en Alicante El cineasta Vicente Seva ha dirigido un spot para concienciar sobre la importancia de este acto solidario

El director del Festival Internacional de Cine Alicante Vicente Seva, ha dirigido el nuevo spot para la maratón de sangre de la ciudad de Alicante. Bajo el lema 'Únete al movimiento', la pieza se estrenará próximamente y busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de donar sangre.

Con este nuevo trabajo, Seva ha querido mostrar su compromiso con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana (CTCV), al que vuelve a apoyar un año más. Se trata del tercer spot que el director realiza para la entidad, consolidando una colaboración creativa y solidaria que ha contribuido a sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad constante de ir a donar.

Un gesto que salva vidas

El spot 'Únete al movimiento' transmite un mensaje «positivo, emocional y motivador», invitando a la acción y destacando el valor del gesto solidario de salvar vidas gracias a la donación de sangre, según explican los responsables de la obra.

En esta producción han participado el locutor Juan Francisco Corredera, encargado de poner voz al mensaje principal de la campaña; el cámara Jaime Maestre, responsable de la dirección de fotografía; y David Seva, que ha colaborado en labores de figuración.

