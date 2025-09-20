La Comunitat cuenta con 43.522 donantes de médula ósea y 4.963 unidades de cordón umbilical En 2024 se realizaron 3.844 trasplantes de progenitores hematopoyéticos en el país, con un alto porcentaje de donantes no emparentados

Durante el 2024 se registraron 840 nuevos donantes de médula ósea en la provincia de Alicante.

La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 43.522 donantes de médula ósea y con 4.963 unidades de cordón umbilical registradas en el Banco de Cordón Umbilical del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV), según ha informado el Consell.

Durante el pasado año, se incorporaron 2.288 voluntarios para la donación de médula ósea (progenitores hematopoyéticos). Por provincias, los nuevos registros fueron: 1.204 en Valencia, 840 en Alicante y 244 en Castellón. Según sexo biológico, 773 hombres (34 %) y 1.515 mujeres (66 %) se unieron a este gesto solidario.

Además, desde el 1 de enero de 2025, se han sumado 1.376 nuevos donantes, de los cuales 865 son mujeres (63 %) y 511 hombres (37 %). Distribuidos por provincias fueron 765 en València, 443 en Alicante y 168 en Castellón. La Generalitat recuerda que a final de año se celebra la campaña universitaria que incrementa de forma significativa el número de nuevos registros.

Desde la creación del Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo) en los años 90, se han registrado más de 500.000 personas en toda España. El año pasado se realizaron 3.844 trasplantes de progenitores hematopoyéticos en el país, con un alto porcentaje de donantes no emparentados, lo que subraya la importancia de contar con un registro amplio y diverso de donantes.

A nivel mundial, según la Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA), hay registrados más de 44 millones de donantes voluntarios de médula ósea y un total de 767.066 unidades de sangre de cordón umbilical.

Clave para enfermedades y tumores de sangre

El trasplante de progenitores hematopoyéticos, conocido comúnmente como trasplante de médula ósea, es un tratamiento vital para enfermedades y tumores de la sangre como leucemias y linfomas. Para que tenga éxito, el donante y el receptor deben ser inmunológicamente compatibles, lo que hace que encontrar una médula compatible sea un desafío. Por ello, cada nuevo donante puede salvar vidas.

Para inscribirse en Redmo, los requisitos son tener entre 18 y 40 años y no padecer enfermedades graves o transmisibles. Por otra parte, la donación de sangre de cordón umbilical es un proceso seguro, sencillo y no doloroso para la madre y el recién nacido, únicamente requiere una valoración de salud y consentimiento informado.

Desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana se recuerda la importancia de la donación, ya que supone un acto de vida y cada inscripción puede ser la esperanza que un paciente necesita para sobrevivir.

Por ello, con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, que se celebra el tercer sábado de septiembre, se invita a la reflexión y se realiza un llamamiento para animar a la población a que se sume a la donación y formar parte de esta red de solidaridad.

Para más información, se puede consultar la página web del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana: https://centro-transfusion.san.gva.es/es/ o la Fundación Josep Carreras: https://fcarreras.org/registro-de-donantes-de-medula-osea-redmo/