Dénia se compromete con la lucha contra el alzhéimer Cerca de 3.000 personas en la Marina Alta padecen esta enfermedad neurodegenerativa

En total, sólo en el departamento de Salud de Dénia, se asume la atención y seguimiento de más de 4.000 personas con demencia, entre las cuales cerca de 3.000 padecen alzhéimer. Estas cifras sitúan a la comarca de la Marina Alta por encima de la media de la Comunitat Valenciana.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzhéimer, 21 de septiembre, los profesionales del departamento han destacado la importancia de los hábitos de vida saludables. Los factores medioambientales, la edad y la huella genética contribuyen al desarrollo de este tipo de demencia.

De hecho, el alzhéimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en nuestro país. Entre la población de entre 70 y 75 años su prevalencia es del 4-5%, mientras que cuando se superan los 85 años esta se dispara hasta llegar al 35-40%.

En la lucha contra la enfermedad es fundamental la necesidad de establecer un diagnóstico precoz. Cuanto antes se conozca sobre ella, mejor se planificará la atención y a mejores terapias farmacológicas se podrán someter los pacientes.

El Jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Dénia, Alexandre García Escrivà, señala que «en los últimos años se ha avanzado mucho en materia diagnóstica, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en cuanto a los tratamientos».

Algunas de las novedades en cuanto a la detección de la enfermedad es que desde hace unos meses, a través de una analítica sanguínea, se puede detectar el biomarcador p-tau217 que indica la presencia de la enfermedad. Este avance sencillo y accesible facilitará el diagnóstico temprano.

En el Departamento de Dénia se aplica un protocolo integral que incluye pruebas cognitivas estandarizadas y una evaluación detallada por parte de neuropsicología. También aplican biomarcadores mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo y técnicas de neuroimagen avanzada. Una vez diagnosticada la enfermedad hacen un seguimiento de ella a través de revisiones periódicas en los servicios de neurología y de atención primaria.

El abordaje terapéutico combina la terapia farmacológica con apoyos complementarios, entre ellos psicogeriatría, estimulación cognitiva, asistencia social, atención domiciliaria y centros de día, como el de la Asociación de Familiares de Pacientes de Alzhéimer de Teulada (AFA), que desempeña un papel fundamental en el acompañamiento de pacientes y familiares.