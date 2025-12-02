Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La incidencia de la gripe sigue su escalada en Alicante. EP

Los casos de gripe se disparan: 151% más en una semana

La tasa de contagios alcanza los 110 casos por 100.000 habitantes

Pau Sellés / EP

Pau Sellés / EP

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:02

El repunte en la incidencia de la gripe sigue su escalada en Alicante y el resto de la Comunitat Valenciana. El número de casos ha subido un 151,25% en la última semana al pasar de 44,1 por cada 100.000 personas a 110,8 casos, mientras que también han repuntado la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la 48ª semana del año (del 24 al 30 de noviembre).

De este modo, la Comunitat Valenciana cierra el mes con una incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) de 923,3 casos frente a los 787,8, un 14,68%.

En el caso de la covid, los contagios han pasado de 13,4 casos a 16,6, lo que supone un ascenso del 23,66%; mientras que el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis también sube: de 13,4 a 27,7, un 106,72% menos.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Por edades, el grupo más afectado sigue siendo el de menos de 4 años, que ha aumentado hasta los 3.662,5 casos --frente a los 3.434,6 de la pasada-- y entre los mayores de 65 años la incidencia está en 767,5 casos frente los 690,9 casos. Por su parte, la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves ha subido de 12,8 casos a 15 casos.

