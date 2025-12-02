Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Ambulancias frente al Hospital General de Alicante. Miriam Gil Albert

La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios

En el Dr. Balmis se acumulan pacientes en urgencias por no disponer de camas en planta, mientras que en Sant Joan los casos pediátricos han pasado de 40 a más de 80 en un solo día

Pau Sellés

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:25

El repunte de infecciones respiratorias empieza a notarse en la actividad de los hospitales alicantinos. El crecimiento de la curva de contagios gripales se ha adelantado al menos dos semanas, y los centros sanitarios ya empiezan a verse desbordados ante la avalancha de casos. Según las fuentes sindicales consultadas por este medio, la situación es especialmente delicada en centros como el Hospital General de Alicante y el Universitario de Sant Joan d'Alacant.

Desde el sindicato CESM-CV explican que en este último hospital, durante la jornada del pasado domingo se duplicaron las asistencias derivadas de gripe de lo que suele ser habitual en estas fechas. «Hasta 84 se registraron en las urgencias del hospital, cuando lo habitual suele ser una cuarentena», explican las fuentes consultadas, que lamentan la falta de refuerzos para afrontar esta avalancha de casos. Respecto a la jornada de este lunes, ha habido picos de asistencia a 70 pacientes por infecciones respiratorias, cuando lo habitual es que no superen los 50, explican las fuentes consultadas.

En el Hospital General de Alicante la presión asistencial también es elevada. Según fuentes del sindicato SATSE, desde la semana pasada han incrementado los ingresos en urgencias por problemas respiratorios, tanto de gripe y covid como en adultos y niños. «Este lunes hay tres pacientes ingresados sin cama asignada, esperando en urgencias porque no hay camas libres en planta», explican las fuentes consultadas.

Desde la gerencia del Hospital Dr. Balmis reconocen que hay un incremento de pacientes por enfermedad respiratoria, pero afirman que la situación «no es crítica en estos momentos»

Respecto a este mismo hospital, desde CCOO reconocen que la presión asistencial es «moderada», y que esta se intensifica de cara a la tarde y durante el fin de semana, que es cuando se acentúa la falta de disponibilidad de camas. También reconocen que los pacientes más afectados por las infecciones respiratorias son las personas mayores, que es el colectivo que más ingresa en UCI.

A preguntas de este medio, desde el Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Balmis reconocen que se está registrando un incremento de pacientes por enfermedad respiratoria que coincide con el ascenso inicial de la curva, pero aseguran que la situación «no es crítica en estos momentos».

La situación parece ser más estable en el Hospital General de Elche, según explican desde el sindicato CCOO. «Se ha experimentado un aumento del número de pacientes en urgencias por problemas respiratorios, pero de momento no existen problemas de disponibilidad de camas». No obstante, esa mayor demanda asistencial sí que está provocando un aumento de los tiempos de espera, explican desde el sindicato.

Vuelve la mascarilla

Este aumento de la presión asistencial ha hecho que la Conselleria de Sanidad recomiende desde la pasada semana el uso de mascarillas quirúrgicas en centros de salud y hospitales públicos. Del mismo modo, recomiendan su uso en profesionales que atienden casos sintomáticos, así como a todos los pacientes y personal en zonas vulnerables de los hospitales, como salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados, unidades de cuidados intensivos y similares, así como en las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria.

El documento enviado por Sanidad sostiene que estas medidas podrán ampliarse a zonas donde se concentran pacientes y familiares «si la dirección del centro así lo establece, de acuerdo con su evaluación de riesgo y según el plan de actuación de cada centro».

De acuerdo con la última actualización (fechada el 25 de noviembre) del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, los casos de gripe han crecido un 231,58 % durante el pasado mes de noviembre, hasta alcanzar una tasa de 44 por 100.000 habitantes.

Este informe también permite saber que la escalada de casos se ha adelantado respecto a la pasada campaña en al menos dos semanas, ya que la tasa de contagios que se registra ahora no se alcanzó hace un año hasta mediados de diciembre. A partir de ahí, la curva siguió en ascenso hasta llegar a una tasa cercana a los 400 casos por 100.000 habitantes a finales de enero.

