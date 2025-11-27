Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios Actualmente el nivel de epidemia es bajo, con una incidencia de 787 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunitat

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:11 | Actualizado 10:31h. Comenta Compartir

La conselleria de Sanidad recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas en centros de salud y hospitales públicos debido al repunte de los casos de infecciones por virus respiratorios. Desde el área de salud han trasladado a los distintos departamentos dependientes de la conselleria diversas instrucciones de la Dirección General de Salud Pública para portar mascarillas como medida preventiva.

Así, aunque la situación es de nivel bajo de epidemia con 787 casos cada 100.000 habitantes en la Comunitat, Sanidad considera pertiente establecer la recomendación del uso de la mascarilla en distintas situaciones, como en personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos.

Del mismo modo recomiendan su uso en profesionales que atienden casos sintomáticos, así como a todos los pacientes y personal en zonas vulnerables de los hospitales, como salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados, unidades de cuidados intensivos y similares, así como en las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria.

El documento enviado por Sanidad sostiene que estas medidas podrán ampliarse a zonas donde se concentran pacientes y familiares «si la dirección del centro así lo establece, de acuerdo con su evaluación de riesgo y según el plan de actuación de cada centro». Por lo tanto, según las propias características y capacidad del centro, se aplicarán los circuitos internos de control de la transmisión de virus respiratorios, uso de mascarilla y medidas de continuidad asistencial, en base al criterio del Servicio de Medicina Preventiva.

Dichas medidas tomadas por la conselleria se recogen en el Plan de Contingencia ante aumentos en la incidencia de infecciones respiratorias agudas. Un plan que ya ha sido trasladado a todos los departamentos de salud y en el que se definen distntas estrategias para garantizar la continuidad de la atención sanitaria durante estas epidemias estacionales de virus respiratorios.

El objetivo principal de dicho plan es «definir recomendaciones y actuaciones asociadas a escenarios de riesgo establecidos en función de los datos de transmisibilidad y de las características y capacidades operativas de los centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud».

Vacunación

El plan de Contingencia también establece que la vacunación frente a la gripe y o IRAs sigue siendo «una piedra angular» como medida de prevención y Sanidad recuerda que los Centros de Salud vacunan frente a la gripe y Covid-19 desde el pasado 3 de noviembre tras haber iniciado la vacunación entre los grupos de mayor riesgo, durante el primer mes de campaña.

En este sentido cabe recordar que la conselleria ha reforzado los circuitos de vacunación en todos los departamentos y ha facilitado por vía digital, mediante la ampliación de horarios en Atención Primaria. Además, se ha activado un sistema de envío de mensajes SMS para recordar a los grupos prioritarios su disponibilidad de cita, y se ha potenciado la vacunación en entornos específicos como residencias, colegios, centros de educación especial y centros de día.