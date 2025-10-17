Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La actividad física puede reportar grandes beneficios a las pacientes de cáncer de mama. TA

Alicante cede un espacio a las pacientes de cáncer de mama para la práctica de pilates

Las sesiones se desarrollarán desde el próximo mes de noviembre hasta junio en horario de 17 a 18 horas

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:34

Comenta

La práctica de ejercicio físico puede ser una gran aliada para superar las adversidades, incluso las enfermedades más duras. Es por eso que la Concejalía de Cultura de Alicante ha cedido un espacio a la asociación del cáncer de mama de la provincia de Alicante (APAMM) para la práctica de pilates.

La asociación va a ofrecer este año un programa de pilates financiado por la Fundación Bernabéu en el que podrán participar hasta quince mujeres por sesión, que tendrán lugar en una sala del Centro Municipal de las Artes. Las sesiones se desarrollarán desde el próximo mes de noviembre hasta junio en horario de 17 a 18 horas.

Acompañamiento

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicado que «la práctica de ejercicio físico es muy importante en general, pero en el caso de las mujeres que sufren o han sufrido cáncer de mama puede ayudarles todavía más para mantenerse activas y fuertes y además acompañadas por otras mujeres en su misma situación».

Por ello, «cuando nos solicitaron desde APAMM el uso de un local para su nuevo programa de pilates no dudamos en buscar un sitio adecuado en la propia sede de la Concejalía que también acoge talleres del programa municipal Aula Abierta», ha indicado la edil.

