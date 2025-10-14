Huchas solidarias en los mercados de Alicante para combatir el cáncer de mama Los fondos irán destinados a programas de atención a las mujeres afectadas por la enfermedad

La concejala de Mercados, Lidia López, con un lazo rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

Pau Sellés Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 16:35 Comenta Compartir

Los cuatro mercados municipales de Alicante se vuelcan en la lucha contra el cáncer de mama. El Ayuntamiento repartirá durante el mes de octubre huchas solidarias por estos espacios con las que recaudar fondos para apoyar los programas de atención directa a las mujeres afectadas por la enfermedad.

La concejala de Mercados Lidia López, ha visitado el Mercado Central para apoyar esta iniciativa solidaria. Durante su visita ha destacado que «los mercados colaboran en esta importante campaña de concienciación y sensibilización para recaudar fondos con los que se va a mejorar la vida de las mujeres afectadas por el cáncer de mama».

Arriba, responsables de la campaña. Abajo, imagen de una hucha solidaria y cartel anunciador del acto del próximo sábado. TA

La Asociación Provincial de Mujeres con Cáncer de Mama (APAMM) celebra este fin de semana los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, y ha organizado para el sábado 18 de octubre, en la concha de la Explanada, a las 10.30 horas, un acto al que invitan a la ciudadanía a acudir con una prenda de color rosa.

El evento comenzará con la lectura del manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama, y se cerrará con un masterclass de zumba prevista a las 11 horas. Así como se van a instalar mesas informativas los días 16 y 17 en la avenida de Maisonnave. Asimismo, como en anteriores ediciones la fachada del Ayuntamiento se iluminará de rosa la noche del sábado al domingo.