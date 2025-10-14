Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Envían a juicio oral a Francis Puig y su socio por presuntas irregularidades en las subvenciones para el fomento del valenciano
La concejala de Mercados, Lidia López, con un lazo rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. TA

Huchas solidarias en los mercados de Alicante para combatir el cáncer de mama

Los fondos irán destinados a programas de atención a las mujeres afectadas por la enfermedad

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 16:35

Comenta

Los cuatro mercados municipales de Alicante se vuelcan en la lucha contra el cáncer de mama. El Ayuntamiento repartirá durante el mes de octubre huchas solidarias por estos espacios con las que recaudar fondos para apoyar los programas de atención directa a las mujeres afectadas por la enfermedad.

La concejala de Mercados Lidia López, ha visitado el Mercado Central para apoyar esta iniciativa solidaria. Durante su visita ha destacado que «los mercados colaboran en esta importante campaña de concienciación y sensibilización para recaudar fondos con los que se va a mejorar la vida de las mujeres afectadas por el cáncer de mama».

Arriba, responsables de la campaña. Abajo, imagen de una hucha solidaria y cartel anunciador del acto del próximo sábado. TA
Imagen principal - Arriba, responsables de la campaña. Abajo, imagen de una hucha solidaria y cartel anunciador del acto del próximo sábado.
Imagen secundaria 1 - Arriba, responsables de la campaña. Abajo, imagen de una hucha solidaria y cartel anunciador del acto del próximo sábado.
Imagen secundaria 2 - Arriba, responsables de la campaña. Abajo, imagen de una hucha solidaria y cartel anunciador del acto del próximo sábado.

La Asociación Provincial de Mujeres con Cáncer de Mama (APAMM) celebra este fin de semana los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, y ha organizado para el sábado 18 de octubre, en la concha de la Explanada, a las 10.30 horas, un acto al que invitan a la ciudadanía a acudir con una prenda de color rosa.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El evento comenzará con la lectura del manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama, y se cerrará con un masterclass de zumba prevista a las 11 horas. Así como se van a instalar mesas informativas los días 16 y 17 en la avenida de Maisonnave. Asimismo, como en anteriores ediciones la fachada del Ayuntamiento se iluminará de rosa la noche del sábado al domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
  2. 2 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  3. 3 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  6. 6 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  7. 7 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  8. 8 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  9. 9 Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online
  10. 10 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Huchas solidarias en los mercados de Alicante para combatir el cáncer de mama

Huchas solidarias en los mercados de Alicante para combatir el cáncer de mama