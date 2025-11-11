Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato para sustituir a Mazón El líder del Partido Popular elige al actual secretario general del PPCV para ser el próximo president de la Generalitat

EP Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 13:02 | Actualizado 13:10h.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat, según han informado fuentes del partido.

Feijóo ha mantenido este martes «una última conversación telefónica» con Pérez Llorca, en la que le ha comunicado su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días «para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible», han añadido las mismas fuentes.

Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios, según fuentes del PP.

Las declaraciones de Pérez Llorca el lunes

El síndic del PP aseguró este lunes que desconocía que formase parte de las negociaciones entre el PP y Vox e insistió en que es la dirección nacional la ecargadad e «proponer» el candidato. Eso sí, no pudo negar que su nombre estuviese «encima de la mesa.

«Estatutariamente, le corresponde a la dirección nacional elegir a los candidatos a las elecciones autonómicas», recalcó este lunes, aunque ha apuntado que la situación de la Comunitat Valenciana es «un poco anómala» tras la renuncia del jefe del Consell ahora en funciones.

Preguntado por si le gustaría ser el candidato, Pérez Llorca ha señalado que él en este momento es alcalde de Finestrat y por ello tiene «un deber y una obligación» con sus vecinos. «Permítanme que sea muy prudente en esa contestación», ha declarado. En cualquier caso, ha apuntado que el plazo que marcan Les Corts se extiende hasta el 19 de noviembre, por lo que «hasta ese día se pueden presentar candidaturas».