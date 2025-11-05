Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los diputados provinciales socialistas, a las puertas de la institución. TA

El PSPV de la Diputación propone «recuperar el recargo provincial del IAE» para financiar el Bono Comercio

La propuesta plantea «restablecer el recargo provincial al 25%» para obtener 10 millones de euros

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

El portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, junto al diputado provincial José Ramiro Pastor, ha anunciado la presentación de una moción en el pleno de este viernes para «recuperar el recargo provincial del impuesto de actividades económicas (IAE), con el objetivo de destinar íntegramente la recaudación al programa Bono Comercio 2026».

La propuesta plantea «restablecer el recargo provincial al 25%, lo que permitiría una recaudación estimada de diez millones de euros que se destinarían a dinamizar la economía local y apoyar a las familias y al pequeño comercio de la provincia», según ha informado el grupo socialista en un comunicado.

Arques ha destacado que «el Bono Comercio fue una herramienta de éxito que ayudó a miles de familias y negocios locales». «Ahora queremos que vuelva a ser una realidad en 2026», ha apuntado, para luego insistir en que «recuperar el recargo del IAE es una medida de justicia social y responsabilidad fiscal, porque afecta únicamente a las grandes empresas que facturan más de un millón de euros y permite redistribuir recursos hacia quienes más lo necesitan».

Así, el portavoz ha remarcado que «la Diputación de Alicante es la única de la Comunitat Valenciana que eliminó completamente este recargo, a diferencia de Valencia y Castellón, que lo mantienen en el 29% y 25%, respectivamente». «Si otras diputaciones pueden compatibilizar el apoyo al tejido empresarial con una fiscalidad justa, la de Alicante también puede hacerlo», ha afirmado.

«Cohesión social»

Por su parte, el diputado socialista José Ramiro Pastor ha subrayado la «importancia» de esta medida para «reforzar la autonomía económica de la Diputación y garantizar políticas activas de apoyo al comercio de proximidad». «El Bono Comercio no solo impulsa el consumo local, sino que también fortalece la cohesión social en nuestros municipios», ha señalado.

«Con la recuperación de las reglas fiscales en 2024, los ayuntamientos y la Diputación ya no pueden usar los remanentes, por eso es más necesario que nunca contar con ingresos estables para políticas que mejoren la vida de la gente», ha sentenciado.

La moción socialista será debatida en el pleno provincial del viernes, donde el PSPV espera «contar con el respaldo del resto de formaciones» para «situar a la Diputación de Alicante al lado de las familias, los municipios y los pequeños comercios».

