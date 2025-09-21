Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Pilar Bernabé junto a Pedro Sánchez durante un acto en Alicante. EFE/MORELL

El PPCV pide a Pilar Bernabé que rompa su silencio tras las revelaciones de Polo sobre la dana

Señalan que la delegada del Gobierno «ha dirigido la gran estafa del PSOE»

Alicante

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:34

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Nando Pastor, ha exigido a Pilar Bernabé que «rompa su silencio tras las revelaciones de Miguel Polo que desmontan la gran estafa del PSOE sobre la gestión de la DANA, un relato falso y malintencionado mantenido por los socialistas durante los últimos diez meses».

Pastor considera «inaceptable» que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, «siga sin dar explicaciones tras las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que contradicen la versión oficial del Gobierno socialista».

El portavoz popular se ha preguntado «dónde está la delegada fake del sanchismo, Pilar Bernabé, a quien tantas veces le falta tiempo para hacer declaraciones y ahora lleva dos días escondida tras las revelaciones del todavía presidente de la CHJ. Su silencio avala que Polo ha desmontado con sus declaraciones la «estafa» que el PSOE y Moncloa han organizado durante diez meses para señalar a Mazón».

«Esperábamos que Bernabé, como representante del Gobierno sanchista, saliese inmediatamente para aclarar las cosas, despejase dudas ante las contradicciones de Polo con su propio testimonio ante la jueza y asumiese responsabilidades», ha añadido.

Nando Pastor ha afirmado que «Bernabé debe explicar si era consciente de que la información de la CHJ no existía esa tarde y que la poca que había, llegaba tarde y se despreciaba por no considerarla relevante, tal y como ha señalado Polo, quien ha desenmascarado y puesto en evidencia la estrategia del engaño y mentira dirigida por Bernabé durante diez meses».

Para Pastor, «da la impresión que Polo es solo una pieza que van a dejar caer. Ya advertimos desde el PP que el presidente de la CHJ solo era un cabeza de turco y, en vista de su reconocida falta de capacidad para el puesto, debería ser cesado de inmediato. No puede seguir al frente de esa entidad».

Fernando Pastor ha concluido que «después de diez meses de señalamiento a Carlos Mazón y al PP desde la mentira y la mala intención, Pilar Bernabé tiene que salir a dar la cara. Debe asumir responsabilidades políticas por haber mentido deliberadamente a los valencianos. Las familias de las víctimas, los ciudadanos y la justicia merecen claridad, verdad y responsabilidad».

