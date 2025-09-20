El PP pedirá de urgencia la comparecencia de Miguel Polo en la comisión de investigación de la dana de Les Corts El portavoz popular en la comisión, Nando Pastor, considera que el presidente de la CHJ «desmonta en un día la patraña y la estafa que el PSOE nos ha colocado durante diez meses»

H.M. Alicante Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:49

El portavoz del GPP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Nando Pastor, ha anunciado que el GPP va a solicitar la comparecencia urgente del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en la comisión que se está desarrollando en el parlamento autonómico.

El portavoz popular ha resaltado que «los que han estado diez meses dando lecciones y colocando al PP en el centro de la diana, nos dicen ahora que no se podía prever lo que iba a suceder. Los que se jactaban de informar puntualmente son los mismos que ahora reconocen que despreciaron el correo con la alerta del Poyo. Los responsables de controlar el barranco durante todo el día e informar confiesan que se enteraron de lo que pasaba casi a las 7 de la tarde. Han sido diez meses de estafa narrativa a los valencianos».

Pastor ha explicado que «consideramos urgente que Polo comparezca lo antes posible porque, tras diez meses de silencio, ha desmontado el relato oficial de la izquierda y, en concreto del PSOE, y más teniendo en cuenta la gravedad de sus declaraciones ante la jueza de Catarroja. Es inaudito y ofensivo conocer que, diez meses después de la riada, el socialista Miguel Polo, responsable de controlar e informar sobre lo que ocurría en el barranco del Poyo, que es donde se concentró el mayor número de víctimas mortales, estaba en Babia, no se enteró de nada y de lo que se enteraba, le restaba importancia y no lo consideraba relevante».

Nando Pastor ha indicado que «vamos a solicitar a la Mesa de la comisión que se reúna para estudiar la posibilidad de que Miguel Polo comparezca en la Comisión convocada para el próximo día 30. Queremos que venga, que nos aclare si eso es verdad y que despeje cualquier duda para evitar tergiversaciones y bulos sobre lo ocurrido aquel día».

Pastor ha señalado que «el presidente de la CHJ ha aportado nuevas luces a la investigación en su comparecencia ante la jueza y queremos que venga a Les Corts para explicarnos qué sucedió ese día. Lo que no es de recibo es que declare una cosa a la jueza y luego lo niegue a la salida. Estamos ya acostumbrados a las mentiras de los socialistas que, según dónde y a quien, dicen una cosa y la contraria. Queremos la verdad porque después de oír a Miguel Polo, al PSOE no le queda credibilidad alguna. Y aquí no hablamos solo de un político que se esconde. Hablamos de un Gobierno socialista que durante horas miró hacia otro lado, que ni controló ni avisó de lo que estaba pasando en el centro de la catástrofe».

El portavoz popular ha indicado que «se ha demostrado que quienes presumían de hacerlo todo bien y estar al tanto de todo, han resultado ser unos incompetentes y unos negligentes al frente de sus responsabilidades públicas, por las cuales siguen en el sitio y cobrando un sueldo público hoy. Ahora ya sabemos por qué lo tenían «secuestrado» sin hablar. La gestión nefasta de Polo fue una verdadera trampa mortal. Este hombre ha demostrado no saber qué se llevaba entre manos. Lo peor es que hoy sigue siendo el socialista que controla e informa de lo que puede pasar en los barrancos y cauces de la Comunitat Valenciana. Es un peligro público. Por eso pedimos que sea cesado de urgencia. Basta de presidentes de confederación dóciles y que sirven a Pedro Sánchez en lugar de servir a los valencianos».