Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Últimas entradas a la venta para el partido del Elche CF frente al Real Madrid
Juanfran Pérez Llorca y Nando Pastor, este miércoles en Les Corts. Efe

El alcoyano Nando Pastor, nuevo síndic del PP en Les Corts

Los populares sustituyen a un Pérez Llorca que ha presentado este miércoles su candidatura a presidente de la Generalitat

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Juanfran Pérez Llorca va dando pistas de lo que será el Partido Popular bajo su liderazgo con cada una de sus decisiones La primera de ellas ha sido quién le sustituiría en la portavocía de Grupo Popular en Les Corts. Y ha tirado para casa al nombrar al alcoyano Nando Pastor nuevo síndic popular en la Cámara autonómica.

Así lo ha anunciado el propio Pérez Llorca tras haber mantenido este miércoles una reunión con el grupo antes de registrar su candidatura. El también secretario general del PPCV ha destacado la experiencia «solvente» de Pastor y ha valorado que aportará «mucho» al PP de la Comunitat Valenciana como nuevo síndic.

Pérez Llorca y Pastor son viejos conocidos del partido, aunque el alcoyano saltara antes que el finestrense a la política autonómica, donde ha sido diputado en Les Corts desde 2015. Antes había estado como concejal y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Alcoi.

Pastor se ocupaba de dar la réplica al Botànic en los presupuestos autonómicos durante la oposición. En los últimos años, con Mazón de presidente, se ha fajado en defender la figura del presidente en funciones en diversas tertulias y programas de televisión.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Todo este bagaje le ha ayudado a ocupar este nuevo puesto, en el que no solo tendrá que ser el cortafuegos del Consell en la Cámara autonómica contra la oposición, sino, quizás lo más importante, mantener bien regada la confianza de Vox para aguantar toda la legislatura. Así se lo ha recordado el propio Pérez Llorca, quien les ha pedido mantener «relaciones con todas las formaciones políticas, buscando acuerdos y dialogando» desde Les Corts. «Le doy la bienvenida como síndic», ha señalado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si un paciente ingresado en Elche con meningitis por listeria ingirió un producto contaminado incluido en la última alerta alimentaria
  2. 2 La Casa de Papá Noel de Alicante ya tiene fecha de apertura: cita previa y ubicación
  3. 3 Beto Company se pone al frente del Hércules sin tiempo para una revolución
  4. 4 Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol
  5. 5 «El próximo año podríamos tener el primer fármaco efectivo contra el cáncer de páncreas»
  6. 6 Alicante flexibilizará las condiciones de las ayudas al alquiler joven tras quedar fuera un 90% de los aspirantes
  7. 7 Primeras prácticas hospitalarias para los estudiantes de Medicina de la UA
  8. 8 La magia oculta de la Navidad en Alicante: las manos que montan el Belén de la Montañeta
  9. 9 La Guardia Civil detiene a tres delincuentes por el robo de tres toneladas de cable de cobre en Alicante y Albacete
  10. 10 TodoAlicante celebra esta noche la gran gala de los Premios Alicantinos 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El alcoyano Nando Pastor, nuevo síndic del PP en Les Corts

El alcoyano Nando Pastor, nuevo síndic del PP en Les Corts