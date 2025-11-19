El alcoyano Nando Pastor, nuevo síndic del PP en Les Corts Los populares sustituyen a un Pérez Llorca que ha presentado este miércoles su candidatura a presidente de la Generalitat

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 19 de noviembre 2025

Juanfran Pérez Llorca va dando pistas de lo que será el Partido Popular bajo su liderazgo con cada una de sus decisiones La primera de ellas ha sido quién le sustituiría en la portavocía de Grupo Popular en Les Corts. Y ha tirado para casa al nombrar al alcoyano Nando Pastor nuevo síndic popular en la Cámara autonómica.

Así lo ha anunciado el propio Pérez Llorca tras haber mantenido este miércoles una reunión con el grupo antes de registrar su candidatura. El también secretario general del PPCV ha destacado la experiencia «solvente» de Pastor y ha valorado que aportará «mucho» al PP de la Comunitat Valenciana como nuevo síndic.

Pérez Llorca y Pastor son viejos conocidos del partido, aunque el alcoyano saltara antes que el finestrense a la política autonómica, donde ha sido diputado en Les Corts desde 2015. Antes había estado como concejal y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Alcoi.

Pastor se ocupaba de dar la réplica al Botànic en los presupuestos autonómicos durante la oposición. En los últimos años, con Mazón de presidente, se ha fajado en defender la figura del presidente en funciones en diversas tertulias y programas de televisión.

Todo este bagaje le ha ayudado a ocupar este nuevo puesto, en el que no solo tendrá que ser el cortafuegos del Consell en la Cámara autonómica contra la oposición, sino, quizás lo más importante, mantener bien regada la confianza de Vox para aguantar toda la legislatura. Así se lo ha recordado el propio Pérez Llorca, quien les ha pedido mantener «relaciones con todas las formaciones políticas, buscando acuerdos y dialogando» desde Les Corts. «Le doy la bienvenida como síndic», ha señalado.