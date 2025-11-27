Nati Algado se convertirá en la primera alcaldesa de Finestrat La confirmación del voto favorable de Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como President activa el relevo en la alcaldía del municipio

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:05 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

Poco después de las 17:30 horas de este jueves se resolvía la última incógnita que quedaba por despejar sobre el futuro inmediato de Juanfran Pérez Llorca y, con ello, de la actual legislatura autonómica en la Comunitat Valenciana. Vox, de quien dependía que Pérez Llorca contara con la mayoría necesaria para ser investido como próximo presidente de la Generalitat Valenciana, confirmaba su voto favorable y, con ello, también se ponía en marcha el proceso de relevo del que será próximo cabeza del Consell en la alcaldía de Finestrat.

En ese sentido, fuentes municipales han confirmado en exclusiva a TodoAlicante que no habrá sorpresa y que la actual primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones durante las últimas semanas, Nati Algado, se convertirá en la primera al alcaldesa del municipio en sustitución de Pérez Llorca.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante (UA) con calificación cum laude, la actual es el segundo mandato en el que Algado forma parte de la corporación municipal bajo las siglas del Partido Popular finestratense.

En 2019, Nati Algado ocupó el número diez de la lista electoral encabezada por Juanfran Pérez Llorca en unos comicios en los que los ‘populares’ obtuvieron el 64,25% de los votos, suficientes para obtener, precisamente, diez concejales.

Ya en 2023, las últimas elecciones celebradas, la futura alcaldesa del municipio dio el salto hasta el número dos de la lista y, tras los comicios (en los que el PP se catapultó hasta el 73,43% de los sufragios y sumó un concejal más), se erigió como primera teniente de alcalde, mano derecha de Pérez Llorca y asumió las áreas de Cultura, Empleo y Formación, Igualdad, Sanidad y Comunicación así como la portavocía del grupo municipal en los plenos.

En todo caso, la vida de Nati Algado hace ya mucho más tiempo que tiene una profunda relación con la política ya que su padre, Honorato (también médico), fue alcalde de Finestrat entre 2007 y 2015, rompiendo así un dominio socialista que, primero con Manuel Climent (1979-1983) y, sobre todo con José Miguel Llorca (1983-2007), se había extendido desde las primeras elecciones democráticas.

En 2015, hace ahora diez años, Honorato Algado dio paso como cabeza de lista de los ‘populares’ finestratenses a Juanfran Pérez Llorca, que desde las 18:12 horas de este jueves se ha convertido en el nuevo President de la Generalitat y que, por lo tanto, tendrá que renunciar a su cargo.

Este mismo viernes, el Ayuntamiento de Finestrat celebrará su sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de noviembre. En ella, con Pérez Llorca ausente, todo hace indicar que Nati Algado presidirá la sesión todavía en calidad de alcaldesa en funciones, dejando para más adelante otro pleno, en este caso extraordinario, en el que ya será investida de manera definitiva y en el que, además, el Partido Popular hará ‘correr’ la lista para dar entrada a un nuevo concejal que ocupe el hueco que dejará vacante el ya Molt Honorable y que, si no tercia renuncia de por medio, ocuparía Salvador Martínez Vaño, número doce en la lista ‘popular’ en las elecciones de 2023.

Temas

Finestrat