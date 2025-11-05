Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Detectan un brote de sarna en una residencia de Catral con 14 casos confirmados
Jesús Navarro, durante la conferencia organizada por Cámara Business Club este miércoles.
Jesús Navarro, durante la conferencia organizada por Cámara Business Club este miércoles. Shootori

El vicepresidente de la Cámara de Alicante, sobre Mazón: «Ha reconocido que se equivocó; no es un asesino»

Jesús Navarro ha puesto en valor la labor del todavía jefe del Consell en favor de los empresarios de la Comunitat

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:39

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Jesús Navarro, ha tenido palabras de recuerdo hacia el todavía presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el evento de Cámara Business Club organizado este miércoles.

«Ha reconocido que se equivocó. No es un asesino». Con estas palabras se ha referido Navarro a Mazón, dos días después de que este anunciara su dimisión. El vicepresidente cameral ha ofrecido estas declaraciones como parte de su alocución introductoria a la conferencia ofrecida por el doctor Enrique Madaria.

«Parte humana»

Navarro se ha mostrado partidario de «buscar la parte humana» de Mazón, y ha resaltado el trabajo del jefe del Consell en favor de los empresarios de la Comunitat. «Ha hecho cosas muy positivas por el sector empresarial», entre las cuales ha destacado la supresión del impuesto de sucesiones, así como las medidas para agilizar las tramitaciones administrativas.

«Me quedo con la persona; el amigo. Se equivocó, tal y como él mismo ha reconocido», ha sentenciado el dirigente cameral antes de que gran parte de los asistentes al acto prorrumpieran en un sonoro aplauso. Navarro ha ejercido como maestro de ceremonias del acto ante la ausencia del presidente de la entidad, Carlos Baño, que se encontraba en Londres.

