Feijóo y Mazón hablarán este domingo con el futuro del presidente en el alero

Mazón y Feijóo, en un acto en Alicante en junio. EFE

El líder del partido y el 'president' abordarán «el contexto político» de la Comunidad Valenciana

Álvaro Soto

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:01

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán «en las próximas horas» una conversación «para analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana», según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. En esa charla abordarán «tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las que tiene el PP en esa autonomía», ha dicho Gamarra.

El futuro de Mazón está cada vez más en el aire conforme la presión de Génova aumenta tras los difíciles acontecimientos de esta última semana. El pasado miércoles el funeral de Estado por las víctimas de la dana, con insultos de los familiares de los fallecidos, supuso una nueva vuelta de tuerca a la situación del 'president', que el jueves, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, anunciaba un periodo de «reflexión».

Mientras tanto, también hay movimientos en el PP de la Comunidad Valenciana en previsión de un relevo para Mazón. El viernes se reunieron en Alicante el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, y los tres barones provinciales: Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez. En ese encuentro se marcaron como objetivo que Mompó sea el sucesor de Mazón en caso de convocatoria electoral anticipada o ante unos futuros comicios.

Mompó (Gavarda, 1981) ha sido alcalde de su localidad desde 2011, presidente provincial del PP desde julio de 2021 y diputado en Les Corts desde 2023. Es el actual presidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia de Valencia.

En Génova, en cambio, la apuesta es la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que estos días se ha mantenido firme en su posición de continuar en su cargo en el Ayuntamiento.

