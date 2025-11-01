Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El líder del PP en la provincia de Valencia, VIcent Mompó, junto a Mazón. EFE

Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó

El funeral de Estado ha precipitado los acontecimientos y el presidente de la Generalitat vive sus horas más bajas con un futuro político a muy corto plazo

S. P.

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

Los tres barones provinciales del PP valenciano han movido ficha para buscar una salida y relevar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que vive sus peores horas políticas por el caso de la dana del 29 de octubre que dejó 229 fallecidos en Valencia.

Los gritos e insultos en el funeral de Estado del miércoles contra el jefe del Consell, al que calificaron de «asesino» y «rata cobarde», se han convertido en una bomba que ha hecho reaccionar a varios dirigentes del PP valenciano mientras desde Génova se dan vueltas de tuercas para que Mazón renuncie de manera voluntaria al cargo.

El viernes hubo una reunión en Alicante liderada por el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, y en la que participaron los tres barones provinciales: Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez. Sobre la mesa, el objetivo de que Mompó sea el elegido para suceder a Mazón, en el caso de que este convocara elecciones o de cara a unos comicios futuros una vez se agote la legislatura. En este segundo caso, habría que buscar un presidente de transición en el grupo parlamentario ya que Mompó no puede ser porque no es diputado.

La postura que defienden los líderes provinciales y Pérez Llorca contrastaría con la posición de Génova, cuya apuesta más firme es la de la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que estos días siempre se ha mantenido firme en su posición de continuar en su cargo en el Ayuntamiento.

Las próximas horas van a ser claves para determinar qué rumbo va a coger el Consell y el PP valenciano, con la declaración ante la jueza de la periodista Maribel Vilaplana el lunes, un testimonio en el que está obligada a decir la verdad y que podría precipitar los acontecimientos. Mazón había marcado en rojo el miércoles 5 de noviembre para una nueva remodelación del Consell.

