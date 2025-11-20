Esquerra Unida y Compromís allanan el camino para un frente de izquierdas para las elecciones municipales de 2027 Las formaciones muestran buenas sintonía y «la necesidad de llevar a cabo actuaciones conjuntas»

La izquierda alicantina ya pone la vista en las elecciones municipales de 2027. A un año y medio vista, las direcciones de Esquerra Unida y Compromís en Alicante unen fuerzas «para recuperar Alacant». Este miércoles las direcciones locales de ambos partidos han mantenido una reunión oficial para abordar la proximidad de los comicios.

Este primer encuentro quiere allanar el camino para una coordinación de acciones políticas que «se conviertan en un frente amplio de izquierdas para derribar el desgobierno actual y recuperar el Ayuntamiento de Alicante», han expresado en un comunicado.

Ambas organizaciones han expresado su preocupación por las políticas reaccionarias del PP con el apoyo de la ultraderecha de Vox. La coordinadora de Esquerra Unida, Lucía Ibañez, ha destacado que «ante la deriva del PP y Vox y el bloqueo del modelo de ciudad necesitamos recuperar el Ayuntamiento de Alicante para la gente».

Por su parte, desde Compromís, Sara Llobell ha afirmado que «no podemos permitir que el PP continúe destrozando esta ciudad y haciendo política contra los alicantinos y alicantinas».

Tanto Compromís como EU Alacant han puesto sobre la mesa la buena sintonía, tanto en el ámbito institucional como organizativo, así como la necesidad de llevar a cabo actuaciones conjuntas con agentes sociales, vecinales y culturales, y otras organizaciones políticas y sindicales.

Esta reunión abre la negociación de estas entidades de cara a las elecciones municipales de 2027, donde los partidos a la izquierda del PSOE en la ciudad deberán despejar la incógnita de si repiten el modelo de las nacionales de 2025 —cuando se presentaron bajo el paraguas de Sumar como un frente amplio— o mantienen su independencia. Pendiente está también conocer la opinión del propio Sumar y otros partidos como Podemos, así como quiénes serán las cabezas de cartel para los comicios.