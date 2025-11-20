Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre A partir del próximo jueves se inicia el proceso de elección, para la que Vox ha mostrado su «predisposición», que es clave para que el dirigente popular se convierta en sucesor de Carlos Mazón

Burguera Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:27

La Junta de Les Corts ha decidido que el pistoletazo de salida parlamentario para que el popular Juanfran Pérez Llorca se convierta en nuevo presidente de la Generalitat se produzca el jueves 27 de noviembre a las 11 de la mañana. Una semana tienen el PP y Vox para cerrar un acuerdo si Llorca quiere salir elegido a la primera, por mayoría absoluta. De no salir elegido, a las 48 horas se celebraría otro pleno y el candidato popular tendría la posibilidad de recibir el refrendo de una mayoría simple para la cual, en cualquier caso, no tendría suficiente con los 40 escaños de su partido.

Desde el 27 de noviembre se abre un periodo de dos meses durante los cuales se pueden celebrar plenos para votar. Y en el caso de que nadie sume los votos suficientes, convocar elecciones, tal y como establece la Ley 5/1983 del Gobierno Valenciano en su artículo 2. En cualquier caso, no parece que esta sea la hoja de ruta probable. Este jueves, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha recibido a los síndicos de todos los grupos para cotejar quién tiene más apoyos, que obviamente es Llorca, que presentará su candidatura el próximo jueves.

De lograr los votos necesarios y ser elegido president en Les Corts, la presidenta de Les Corts lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el plazo de diez días.

Una vez se produzca el nombramiento, el President de la Generalitat deberá tomar posesión del cargo y prometer o jurar acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat en la primera sesión de Les Corts a celebrar en Valencia tras su nombramiento por el Rey. En ese mismo pleno se efectuará una proposición del programa de gobierno. Pero no hay fecha para esa sesión posterior a la posible investidura, ya que todavía debe votarse.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha mostrado su predisposición para votar a favor de la candidatura de Pérez Llorca. «No hemos ido hacia atrás, y quedan menos días, no se ha frenado la sintonía y la voluntad de tener un acuerdo cerrado, también», ha explicado Llanos, quien ha señalado que «estamos en negociaciones»