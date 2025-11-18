Pérez Llorca presenta este miércoles su candidatura para ser nuevo president Reúne el mismo día al grupo parlamentario del PP en Les Corts para reorganizar la dirección ante la evidencia del acuerdo con el partido de Abascal

J. C. Ferriol Martes, 18 de noviembre 2025

Juanfran Pérez Llorca presentará este miércoles su candidatura para someterse al debate de investidura como president de la Generalitat. El secretario general del PP valenciano cuenta con los 40 votos del grupo parlamentario popular y da por hechos los 13 votos de los parlamentarios de Vox, de manera que la mayoría absoluta (50 escaños) está sobre el papel garantizada.

Los contactos entre los dos partidos para elegir al sustituto de Carlos Mazón han dado sus frutos, tal y como cabía esperar. De hecho, Pérez Llorca ha tenido que superar más recelos por parte de la dirección nacional de su partido que de la formación que lidera Santiago Abascal, con la que la sintonía ha sido evidente y desde el primer instante. Esa complicidad, de hecho, es la que terminó de convencer al PP de la idoneidad de presentar a Pérez Llorca como aspirante a la presidencia.

La candidatura al debate de investidura la presentará en el registro de Les Corts previsiblemente el propio síndic de los populares. Un día después, la Mesa y la Junta de Portavoces se reunirán –ya han sido convocadas- para poner fecha a ese pleno, que debe tener lugar entre 3 y 7 días después, es decir, entre el 24 y el 28 de noviembre. Entre una cosa y otra, la comparecencia del dirigente popular como testigo, este viernes, ante la jueza de Catarroja.

Para este mismo miércoles se ha convocado una reunión del grupo parlamentario del PP de Les Corts en la que se abordará con toda seguridad una reorganización de la dirección del grupo. De hecho, esa reorganización certifica el acuerdo con el partido de Abascal para elegir a Pérez Llorca nuevo president de la Generalitat. Porque al ser elegido president, Pérez Llorca tendrá que proponer un nuevo síndic o síndica de los populares en Les Corts.

Pérez Llorca ya había anunciado que sólo presentaría su candidatura al debate de investidura si tenía asegurado el voto de los diputados de Vox. Que vaya a presentarla este miércoles prueba que el pacto con los de Abascal está hecho. Este lunes, el líder nacional de Vox ya señalaba que esperaba poder confirmar en poco tiempo el acuerdo entre los dos partidos. Esa confirmación podría producirse este mismo martes.

El único día que parece improbable que se produzca ese debate es el martes día 25, por la presencia en Valencia de los Reyes con motivo de la entrega de los Premios Rey Jaime I. De hecho, una de las incógnitas de ese acto pasa por la presencia en él del president de la Generalitat. Si el debate de investidura se celebra el lunes, y Pérez Llorca resulta elegido, ese martes sería virtual president de la Generalitat –porque probablemente el BOE no tendría tiempo aún de publicar el nombramiento.

Y si no se publica el nombramiento del nuevo president, el titular de ese cargo seguiría siendo Carlos Mazón. Y en algunos ámbitos se considera que esa foto, en pleno proceso para abrir un nueva etapa al frente de la Generalitat, podría no ser la más oportuna. Pérez Llorca ha trasladado a sus más cercanos que si para ese día aún no es presidente, no acudirá al acto.

El pasado viernes, a través de un tuit, Pérez Llorca confirmaba que había mantenido una reunión con Vox «buscando un pacto de investidura. Ha habido buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo por responsabilidad con la reconstrucción, una cuestión de máxima prioridad para ambas formaciones. Seremos muy transparentes cuando haya novedades relevantes», detalló.

Si se confirma el acuerdo y Pérez Llorca se convierte en el octavo president de la Generalitat, el foco pasará automáticamente a las primeras decisiones que tendrá que adoptar. Y obviamente, la primera de ellas, la composición del Consell con el que tendrá que afrontar el resto de legislatura. La dimisión de Mazón frenó in extremis la remodelación en la que trabajaba el aún president, reduciéndola a la designación de Martínez Mus como vicepresidente tras la salida de Gan Pampols.

Quedará otra incógnita para el nuevo president: si después del año y medio de mandato -las elecciones autonómicas serán, si no hay adelanto, en mayo de 2027- que le quedará por delante tendrá el apoyo de su partido para ser el candidato a la reelección cuando lleguen esos comicios. La calle Génova no ha ocultado nunca su debilidad por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a pesar de todas las veces que ésta ha insistido en su voluntad de seguir en la alcaldía de Valencia y de optar a la reelección.