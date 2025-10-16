Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules» El técnico extremeño se ve con fuerzas para sacar al equipo del descenso aunque admite que este sábado sólo vale la victoria ante el Villarreal B

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 13:34 | Actualizado 13:44h.

«A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido con el Hércules». Así de claro ha contestado el técnico extremeño al ser cuestionado por la situación límite que afronta este sábado (16:15 horas) en el Rico Pérez frente al Villarreal. «Los entrenadores que quieran estar en el banquillo del Hércules son los que ahora están en en el banquillo porque el titular sigo siendo yo. Necesitamos una victoria que nos haga ver todo de otra manera y en mi cabeza sólo está ganar este sábado al Villarreal B y el miércoles al Atlético Madrileño para remontar el vuelo», ha afirmado Torrecilla este jueves.

El Hércules busca entrenador desde hace varias semanas, pero el extremeño ha hecho oídos sordos a todas las noticias y afirma que la plantilla está con él: «Este vestuario es una familia, lo es ahora y también los dos años y medio que he estado aquí. Ya han tenido minutos todos los jugadores y eso es porque estamos en el mismo barco y remamos en la misma dirección. Es evidente que los resultados no son buenos, pero este parón nos ha venido bien para unirnos más y trabajar mejor para corregir errores».

Torrecilla ha confirmado que el canterano Jorge Galvañ repetirá como titular en el lateral derecho tras su gol en Teruel y ha confirmado las bajas de los lesionados Nacho Monsalve y Nico Espinosa, así como la del pívote Vique Gomes, que no puede jugar ante el Villarreal por una cláusula en su contrato de cesión.

Respecto a los 62 minutos disputados por Jeremy de León con Puerto Rico, el técnico del Hércules no ha ocultado su malestar: «Estoy cabreado, venía de dos semanas parado y ha sido muy arriesgado jugar tanto... Veremos cómo llega esta noche para ver si podemos echar mano de él en la segunda parte ante el Villarreal B porque es un chico que nos puede dar mucho en cuanto esté bien y con ritmo».

Por último, Torrecilla ha vuelto a elogiar otra semana más al dueño del Hércules Enrique Ortiz y ha puesto en valor el proyecto de la Ciudad Deportiva que se pretende llevar cabo en las inmediaciones del CA Montemar, en la Playa de San Juan. «La Ciudad Deportiva sería lo mejor que le podría pasar al Hércules, daría un salto muy grande como club y sé que Enrique está muy ilusionado con el proyecto. Me demuestra su implicación cada día, en cada entrenamiento».