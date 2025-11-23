Tensión en el Rico Pérez: el Hércules CF explica por qué expulsaron a varios aficionados del estadio El club blanquiazul apela a la normativa contra la violencia en el deporte y asegura que la Grada de Animación estuvo abierta «con total normalidad»

El Hércules CF ha emitido un comunicado oficial para aclarar los incidentes ocurridos en el estadio José Rico Pérez durante el encuentro disputado este sábado 22 de noviembre. Varios aficionados fueron desalojados del recinto y se produjeron momentos de tensión en el exterior.

Según explica el club, todo se inició en el control de acceso habitual al estadio, donde se solicitó a los aficionados su abono de temporada, tal y como se hace en cualquier evento con público. En ese momento, el personal comprobó que algunos de esos abonos no correspondían a la zona de la Grada de Animación, a la que querían acceder.

El Hércules recuerda que el Real Decreto 203/2010, que regula la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, es muy claro en este aspecto. En su artículo 17 establece que los espectadores deben ocupar las localidades que correspondan a su billete o abono y conservarlo para poder mostrarlo cuando lo requiera la organización o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En cumplimiento de esta normativa, se informó a los aficionados afectados de que debían regresar a sus localidades habituales. Sin embargo, siempre según la versión del club, un grupo de ellos rechazó hacerlo y decidió por voluntad propia desplazarse hacia la zona situada detrás de la portería de Fondo Norte, ocupando asientos ya asignados a otros abonados.

El Hércules subraya además un punto clave de su comunicado: la Grada de Animación habría permanecido abierta y operativa en todo momento, funcionando «con total normalidad» como en cualquier otro partido. Es decir, el club insiste en que no se cerró ese espacio ni se impidió el acceso a quienes contaban con el abono adecuado y que la decisión de no entrar allí fue exclusiva de quienes optaron por moverse a otra zona del estadio.

Ante esta situación, y siguiendo los protocolos establecidos, intervinieron los servicios de seguridad privada del estadio junto con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destacados en el Rico Pérez. Tras no atender las instrucciones del Coordinador de Policía, se procedió a la identificación de los aficionados que no cumplían las indicaciones y, finalmente, a su salida del estadio.

Los problemas no terminaron ahí. El club informa de que, ya en el exterior, se produjeron incidentes en las inmediaciones de la Puerta 0, incluyendo el lanzamiento de objetos que pusieron en riesgo la integridad de empleados que estaban trabajando en esa zona. Además, se registraron daños materiales en motocicletas estacionadas en el perímetro del estadio.