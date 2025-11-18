Beto Company se pone al frente del Hércules sin tiempo para una revolución

Lucas V. Belmar Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 12:23 Comenta Compartir

Beto Company ya ejerce de entrenador del Hércules y este martes ha llevado a cabo su primera sesión de trabajo en Fontcalent. El preparador valenciano apenas dispondrá de cuatro entrenamientos para implementar sus ideas y variaciones tácticas, ya que el Hércules recibe este sábado al Betis Deportivo en el Rico Pérez (21:00 horas).

El ya extécnico Rubén Torrecilla se despedirá este miércoles en una rueda de prensa convocada por parte del club, mientras que su sustituto será presentado el jueves también en el estadio. Beto Company ascendió la pasada temporada a los mandos del Andorra con un juego muy definido, dando siempre prioridad a la salida limpia de balón, con un juego combinativo y una presión alta. Si el valenciano quiere implementar este modelo de juego en el Hércules, tiene por delante un reto de altura en el que su principal enemigo es el tiempo, además de contar con unos jugadores que no se ficharon este verano para ese tipo de modelo.

Beto Company ya dejó patente en las redes sociales su admiración por el trabajo de Eder Sarabia, técnico del Elche, y desde el Hércules entienden que era necesario un cambio de modelo para poder escalar posiciones y pelear por el ascenso, teniendo siempre en cuenta que en enero se reforzarán posiciones que ahora cojean. El nuevo técnico tendrá que lidiar con la baja de larga duración de Oriol Soldevila y tampoco podrá echar mano de Roger Colomina hasta enero. Sin embargo, no todas las noticias que llegan desde la enfermería son malas, ya que este martes ha empezado a entrenar con el grupo el central Alejandro Sotillos. Además, el canterano Nico Espinosa sigue acumulando trabajo al mismo ritmo que los compañeros por segunda semana y podría tener minutos este sábado si continúa con su progresión. Por contra, Beto Company no podrá contar con los sancionados Fran Sol y Carlos Rojas, quienes vieron la quinta amarilla en Elda.

El nuevo técnico tiene variantes y alternativas prácticamente en todas las posiciones a excepción del centro del campo, que ha quedado muy debilitado con la lesión de Colomina. La pareja formada por Carlos Mangada y Ben Hamed sigue sin mostrarse convincente y el único recambio que hay en el banquillo es Vique Gomes, un jugador que la pasada campaña militaba en el Villarreal C.

Por su parte, el Betis Deportivo llegará al Rico Pérez también inmerso en un mar de dudas, ya que es colista en solitario y sólo ha sumado un punto de los últimos doce. Este partido supondrá el regreso de Yanis Senhadji a Alicante tras su efímero paso por el Hércules en la segunda vuelta del curso pasado.

