El Hércules de Beto Company cumple ante el inofensivo Betis en un estreno muy cómodo (2-0)

Juan F. Millán Alicante Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:39 Comenta Compartir

El Hércules de Beto Company ha empezado con buen pie. Una victoria plácida ante el débil Betis Deportivo para dejar atrás el mal momento y tomar aire para asentar la idea del nuevo entrenador antes de compromisos más duros como el del próximo fin de semana en Tarragona.

«No importaba el cómo, había que ganar y es lo que hemos hecho», ha recordado con un discurso sensato y sin euforias innecesarias el técnico valenciano después del 2-0 ante el filial verdiblanco.

El Hércules ha dado dejado algunos detalles interesantes como la apuesta por la salida de balón desde atrás, aunque eso ha generado más de un susto en los primeros minutos. Destiny ha tenido un mano a mano con Abad que ha mandado por encima del larguero tras una perdida muy grave de Carlos Mangada.

El equipo alicantino ha ido creciendo en el partido liderado por sus laterales, Samu Vázquez y Javi Jiménez, mucho más ofensivos que en la era Torrecilla. Precisamente, una gran acción de Samu por la derecha ha desencadenado en el primer tanto del choque superada la media hora de encuentro.

Ropero, que ya es el pichichi del Hércules con tres tantos, ha disparado ajustado al fondo de la red ese pase atrás maravilloso del lateral manchego.

El Hércules ha podido ampliar su renta antes del descanso con un tiro de nuevo de Ropero que ha sacado con acierto el meta del Betis Manu González.

Slavy y Ropero le han dado a Beto Company su primera victoria al frente del Hércules. SHOOTORI

Ha tenido que llegar Beto Company para que el VAR favoreciera a los alicantinos. Una caída dentro del área de un destacado y ovacionado Jeremy de León que el árbitro no había castigado como penalti ha permitido a Slavy estrenarse como goleador después de más de doce jornadas de sequía. El colegiado, tras ver el monitor, ha rectificado su primera decisión y ha marcado los once metros.

Con el 2-0 el Hércules se ha olvidado de atacar, ha dado por bueno el resultado y el Betis, aunque lo ha intentado, ha demostrado una falta de colmillo que le sitúa como el máximo candidato a descender de categoría.

El aburrido final de partido ha dejado un paradón de Carlos Abad en el descuento.

El Hércules vuelve a alejarse del descenso y se sitúa en la mitad de la tabla con 17 puntos de 39 posibles. La próxima semana, palabras mayores: el Nàstic, un rival directo en la pelea por la promoción de ascenso.

Temas

Segunda División B