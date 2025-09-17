Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Jugadores y afición del Rico Pérez celebran un gol del cuadro blanquiazul. TA

À Punt retransmitirá el Cartagena-Hércules el próximo domingo

La televisión autonómica ofrece en directo el primero de los enfrentamientos que tiene previsto emitir del grupo 2 de la 1ª RFEF

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:37

Tras el tropiezo en casa contra el Algeciras, el nuevo proyecto herculano se pone a prueba el próximo domingo en Cartagena (18:15 horas). Será el primero de la serie de partidos que esta temporada À Punt tiene previsto retransmitir del grupo 2 de la Primera Federación Versus e-Learning.

La intención de la cadena es ofrecer los duelos más interesantes del Hércules CF poniendo especial atención en los protagonizados contra los otros equipos regionales de la categoría, el CD Eldense y el Villarreal B.

Radiotelevisió Valenciana también tiene la intención de retransmitir partidos del play-off de ascenso a la Liga Hypermotion si llegara a disputarlo alguno de los tres equipos autonómicos que militan en la categoría de bronce del fútbol español.

Con dos derrotas y solo una victoria en las tres primeras jornadas, el equipo de Rubén Torrecilla tiene la oportunidad de enderezar el rumbo y empezar a remontar posiciones en la tabla, donde en estos momentos ocupa el puesto 13. Para la ocasión, el duelo contará con un comentarista de excepción: el exdirector deportivo del Hércules CF y del Valencia CF Javier Subirats.

À Punt mantiene su apuesta por dar apoyo y visibilidad a los eventos deportivos con protagonismo y marcado acento de la Comunitat Valenciana.

