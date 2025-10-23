Ortiz le ofrece a Soldevila seguir en el Hércules hasta 2029 El atacante catalán, que se perderá este curso por una grave lesión de rodilla, tiene contrato hasta 2027 y el dueño le pone sobre la mesa una ampliación

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 15:03 | Actualizado 15:56h. Comenta Compartir

El Hércules ha movido ficha por Oriol Soldevila pocos días después de conocerse que se perderá la temporada actual debido a la grave lesión de rodilla sufrida ante el Villarreal B. El dueño Enrique Ortiz le ha trasladado al atacante catalán su deseo de ampliarle el contrato hasta 2029. Soldevila está actualmente atado al club del Rico Pérez hasta 2027 y Ortiz le ofrece dos años más, ya que desde los despachos se tiene el convencimiento de que el catalán es un jugador más que válido tanto para Primera RFEF como para Segunda División.

Soldevila pasará por quirófano en los próximos días para ser operado de la rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda y vivió el choque de este miércoles con un nudo en la garganta de la emoción por los numerosos gestos de cariño recibidos por parte de sus compañeros. Galvañ alzó una camiseta con su nombre tras marcar el 1-0 y Colomina se abrazó a él tras firmar el 3-0. Además, al término del partido, Fran Sol le subió a hombros para que recibiera una ovación del Rico Pérez antes de ser operado. El jugador catalán, de 24 años, también ha agradecido los innumerables mensajes de apoyo recibido por las redes sociales en los últimos días.

La ampliación de contrato de Soldevila no es la única que tiene entre manos el Hércules, ya que también se está intentando cerrar la del capitán Nico Espinosa. Este asunto es prioritario porque el canterano acaba contrato el próximo mes de junio y podría marcharse gratis. El club le ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación por dos temporadas y pasar a ser el mejor pagado de la plantilla, pero Nico ha trasladado su intención de no mover ficha por ahora porque su objetivo prioritario es reaparecer.

Por otro lado, el club blanquiazul también trabaja para que el canterano Jorge Galvañ firme su primer contrato como jugador de la plantilla del Hércules a todos los efectos. El santjoaner, de 22 años, se ha afianzado en el lateral derecho, acumula tres titularidades y dos goles. El secretario técnico Paco Peña tiene claro que Galvañ ha llegado para quedarse y confía en cerrar su renovación cuanto antes.

Temas

Estadio José Rico Pérez