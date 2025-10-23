Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Hércules le ofrece a Soldevila seguir de blanquiazul hasta 2029
Oriol Soldevila celebra uno de sus goles al Villarreal B. SHOOTORI

Ortiz le ofrece a Soldevila seguir en el Hércules hasta 2029

El atacante catalán, que se perderá este curso por una grave lesión de rodilla, tiene contrato hasta 2027 y el dueño le pone sobre la mesa una ampliación

Lucas V. Belmar

Lucas V. Belmar

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:03

Comenta

El Hércules ha movido ficha por Oriol Soldevila pocos días después de conocerse que se perderá la temporada actual debido a la grave lesión de rodilla sufrida ante el Villarreal B. El dueño Enrique Ortiz le ha trasladado al atacante catalán su deseo de ampliarle el contrato hasta 2029. Soldevila está actualmente atado al club del Rico Pérez hasta 2027 y Ortiz le ofrece dos años más, ya que desde los despachos se tiene el convencimiento de que el catalán es un jugador más que válido tanto para Primera RFEF como para Segunda División.

Soldevila pasará por quirófano en los próximos días para ser operado de la rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda y vivió el choque de este miércoles con un nudo en la garganta de la emoción por los numerosos gestos de cariño recibidos por parte de sus compañeros. Galvañ alzó una camiseta con su nombre tras marcar el 1-0 y Colomina se abrazó a él tras firmar el 3-0. Además, al término del partido, Fran Sol le subió a hombros para que recibiera una ovación del Rico Pérez antes de ser operado. El jugador catalán, de 24 años, también ha agradecido los innumerables mensajes de apoyo recibido por las redes sociales en los últimos días.

La ampliación de contrato de Soldevila no es la única que tiene entre manos el Hércules, ya que también se está intentando cerrar la del capitán Nico Espinosa. Este asunto es prioritario porque el canterano acaba contrato el próximo mes de junio y podría marcharse gratis. El club le ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación por dos temporadas y pasar a ser el mejor pagado de la plantilla, pero Nico ha trasladado su intención de no mover ficha por ahora porque su objetivo prioritario es reaparecer.

Por otro lado, el club blanquiazul también trabaja para que el canterano Jorge Galvañ firme su primer contrato como jugador de la plantilla del Hércules a todos los efectos. El santjoaner, de 22 años, se ha afianzado en el lateral derecho, acumula tres titularidades y dos goles. El secretario técnico Paco Peña tiene claro que Galvañ ha llegado para quedarse y confía en cerrar su renovación cuanto antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  2. 2 El delicioso negocio que hace Alicante con el antiguo quiosco Peret
  3. 3 Angustioso rescate en Alicante: un anciano pasa cuatro horas atrapado tras caer por el Benacantil
  4. 4 Un pequeño pueblo de 171 habitantes es el municipio con las rentas más altas de Alicante
  5. 5 El Hércules golea (3-0) en homenaje a Solde y toma impulso
  6. 6 El municipio de Alicante en el que disfrutar de la ruta de la tapa este fin de semana
  7. 7 Hasta 64 personas investigadas por la trama de construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante
  8. 8 Nueva duración para las mascletàs de las Hogueras de Alicante y sin sitio aún para los castillos de fuegos
  9. 9 La Aemet activa la alerta amarilla por viento en Alicante mientras las noches tropicales baten el récord histórico
  10. 10 Así detiene la Policía a dos fugitivos en plena calle de un municipio de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Ortiz le ofrece a Soldevila seguir en el Hércules hasta 2029

Ortiz le ofrece a Soldevila seguir en el Hércules hasta 2029