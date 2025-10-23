Galvañ, el «herculano a muerte» que ha venido para quedarse El lateral de la cantera se afianza en el once de Torrecilla a base de rigor defensivo, poderío físico y gol

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 09:46 Comenta Compartir

«Por supuesto que ha venido para quedarse». El secretario técnico del Hércules Paco Peña tiene claro que la irrupción del canterano Jorge Galvañ en el primer equipo no es flor de un día. El santjoaner, de 22 años, se ha afianzado en el once como lateral derecho, ha marcado dos goles y tiene la confianza total de Rubén Torrecilla, quien semanas atrás destacó públicamente el salto competitivo y físico dado por el canterano el pasado verano.

La lesión muscular de Samu Vázquez parecía que le abría las puertas del once a Sotillos como lateral, pero el técnico decidió jugársela con Galvañ porque pedía a gritos una oportunidad en los entrenamientos. Y la apuesta no ha podido salir mejor. El canterano ha encadenado tres titularidades, ha marcado dos goles y, sobre todo, ha convencido por su rigor defensivo, cualidad indispensable para jugar de lateral.

Paco Peña celebra la irrupción de Galvañ y valora su trabajo en la sombra: «En el vestuario es muy querido porque nunca se queja, ha jugado en muchas posiciones, ha tenido pocas oportunidades y nunca ha puesto una mala cara», explica el secretario técnico. Y añade: «Es un chico herculano a muerte y se merece lo que le está pasando. Siempre quiere aprender, es humilde, trabaja de manera espectacular en el día a día y no me sorprende el nivel que está dando. Sólo le falta aguantar los 90 minutos para no tener que ser cambiado en el 70, pero es normal, tiene que rodarse y entonces le desaparecerán las molestias en los gemelos».

Galvañ tuvo minutos en nueve partidos en la temporada del ascenso a Primera RFEF, pero nunca como titular. El curso pasado sólo participó en un encuentro porque Torrecilla confiaba más en Samu Vázquez y en Sotillos, pero todo cambió este verano. El entrenador destacó públicamente el hambre que estaba mostrando y le premió con la titularidad en Teruel. El canterano fue de lo poco salvable en aquel partido y marcó el 2-1 en una buena llegada desde la derecha, sacando partido a su potencia. Con Samu fuera de combate, Torrecilla ha seguido apostando de inicio por Galvañ ante el Villarreal B y el Atlético B. Y el santjoaner le ha respondido. Además, el miércoles abrió el marcador ante el filial madrileño al culminar una buena jugada de ataque colectiva y celebró su segunda diana alzando una camiseta de Soldevila.

Además, la irrupción y consolidación del canterano en el lateral derecho ha permitido a Torrecilla contar con Sotillos como central, su posición natural y donde mejor está rindiendo junto a Rentero.

Galvañ, de 22 años, se formó en las categorías inferiores del CD El Campello y también pasó por el fútbol base del Intercity y del Cartagena antes de recalar en el filial del Hércules, donde llamó la atención nada más llegar.

Temas

Estadio José Rico Pérez