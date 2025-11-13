El Hércules quiere romper en Elda su gafe lejos del Rico Pérez: ocho meses sin ganar El último triunfo blanquiazul a domicilio fue el 9 de marzo en El Collao con goles de Colomina y Javi Moreno

El Hércules afronta este domingo (16:15 horas, À Punt) en Elda una prueba de madurez importante, un test que volverá a medir de qué está hecho este equipo que, a priori, debía pelear por el ascenso a Segunda División, pero que ha coqueteado con los de descenso a Segunda RFEF. Como ya sucediera el curso pasado, el equipo de Rubén Torrecilla se muestra especialmente vulnerable lejos del Rico Pérez y acumula ocho meses sin ganar como foráneo. En Elda quiere romper esa racha y engancharse cuanto antes a la pelea por los puestos de promoción.

El último triunfo blanquiazul lejos del Rico Pérez fue el 9 de marzo en El Collao (1-2), un derbi resuelto con los goles de Roger Colomina y Javi Moreno ante un Alcoyano repleto de dudas y que, de hecho, acabó descendiendo. Desde aquel partido, todo han sido empates o derrotas como visitantes. La temporada 24-25 se cerró con un reparto de puntos en Ceuta (1-1) y cuatro encuentros perdidos: 4-3 en Antequera, 2-1 ante el Betis B, 2-1 frente al Villarreal y 1-0 ante el Intercity en un choque disputado en el Rico Pérez.

Torrecilla reconoció este verano que su gran objetivo para la nueva temporada era que el Hércules rindiera mejorar a domicilio, pero la dinámica es exactamente igual que el curso pasado, lo que preocupa mucho en los despachos, ya que con estas estadísticas será imposible pelear por algún objetivo ambicioso. El conjunto blanquiazul perdió en Ceuta, Cartagena y Teruel por idéntico marcador (2-1) y también se quedó sin puntuar en su visita al filial del Sevilla (2-0). Hasta el momento, el Hércules sólo ha sido capaz de empatar en Antequera (1-1) gracias a un gol de Ben Hamed en el minuto 100 que salvó la cabeza del técnico extremeño.

El conjunto alicantino visitará al Eldense este domingo algo más aliviado tras haber encadenado tres triunfos como local, pero Torrecilla sabe que el déficit de puntos es importante por el mal arranque y la nómina de derrotas no debe ampliarse. El Hércules tendrá enfrente a un Eldense que ha alzado el vuelo con Claudio Barragán en el banquillo y que cuenta en su plantilla con jugadores de reconocida trayectoria como el mediapunta Fidel o el delantero Dioni.

Torrecilla recupera para este derbi a Javi Jiménez para el lateral izquierdo, pero no podrá contar con los siguientes lesionados: el lateral derecho Jorge Galvañ, el central Alejandro Sotillos, el mediocentro Roger Colomina, el extremo Nico Espinosa y el mediapunta Oriol Soldevila. Tampoco llega a tiempo el mediocentro argelino Mehdi Puch, a quien todavía no se le ha podido tramitar la ficha ya que depende de las gestiones entre la Federación Española y la francesa.

