El Hércules hace oficial el fichaje de Puch pero no sabe cuándo podrá jugar

El Hércules ha hecho oficial este miércoles la contratación del mediocentro argelino Mehdi Puch para las dos próximas temporadas, pero eso no significa que el centrocampista esté apto para competir, ya que su ficha no ha podido ser tramitada todavía. De hecho, no estará disponible para el derbi de este domingo frente al Eldense, que dará comienzo a las 16:15 horas y será televisado por À Punt.

Puch, que lleva un mes entrenando a las órdenes de Rubén Torrecilla, se quedó sin equipo en agosto tras el descenso administrativo del Ajaccio francés, club que perdió seis categorías por su millonaria deuda. El centrocampista está en el paro, pero esta certificación le llegó el 2 de septiembre, si bien el Hércules y sus representantes entienden que realmente pasó a estar desempleado el 20 de agosto, día en el que se certificó el descenso del Ajaccio desde la categoría de plata gala.

Ahora todo depende de que la Federación Francesa lo entienda así y le dé el visto bueno a la Española. Los trámites ya están en marcha y se aguarda la resolución. En el peor de los casos, el Hércules no podría utilizar a Puch hasta que se abra de nuevo el mercado en enero, si bien en el club del Rico Pérez tienen urgencia porque que el centro del campo ha quedado muy debilitado por la fractura de clavícula sufrida por Roger Colomina, quien no regresará a la competición hasta enero.

Derbi contra el Elda

Al margen del fichaje oficial de Puch, que era un secreto a voces desde la semana pasada, el Hércules prepara a conciencia el derbi de este domingo en Elda frente a un rival que ha levantado el vuelo tras la llegada al banquillo del veterano Claudio Barragán. Por su parte, Torrecilla afronta el choque de nuevo muy condicionado por las bajas. El técnico del Hércules recupera a Javi Jiménez para el lateral izquierdo, pero no podrá contar con los siguientes lesionados: el lateral derecho Jorge Galvañ, el central Alejandro Sotillos, el mediocentro Roger Colomina, el extremo Nico Espinosa y el mediapunta Oriol Soldevila.

Pese a esta amplia nómina de bajas, desde la enfermería del Hércules han llegado dos muy buenas noticias en las últimas horas. Por un lado, Galvañ no sufre ninguna rotura muscular y, en principio, podría estar de vuelta para el choque frente al Betis B de la semana que viene. Además, el canterano Nico Espinosa está respondiendo bien a su primera semana de entrenamiento con el grupo y se espera que tenga minutos contra el filial bético o en Tarragona frente al Nàstic.

