Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mehdi Puch durante su presentación en el Rico Pérez. T. A.

El Hércules hace oficial el fichaje de Puch pero no sabe cuándo podrá jugar

El mediocentro argelino no estará disponible para visitar al Eldense este domingo pese a que lleva un mes trabajando a las órdenes de Torrecilla

Lucas V. Belmar

Lucas V. Belmar

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

El Hércules ha hecho oficial este miércoles la contratación del mediocentro argelino Mehdi Puch para las dos próximas temporadas, pero eso no significa que el centrocampista esté apto para competir, ya que su ficha no ha podido ser tramitada todavía. De hecho, no estará disponible para el derbi de este domingo frente al Eldense, que dará comienzo a las 16:15 horas y será televisado por À Punt.

Puch, que lleva un mes entrenando a las órdenes de Rubén Torrecilla, se quedó sin equipo en agosto tras el descenso administrativo del Ajaccio francés, club que perdió seis categorías por su millonaria deuda. El centrocampista está en el paro, pero esta certificación le llegó el 2 de septiembre, si bien el Hércules y sus representantes entienden que realmente pasó a estar desempleado el 20 de agosto, día en el que se certificó el descenso del Ajaccio desde la categoría de plata gala.

Mehdi Puch en las gradas del coliseo herculano. TA

Ahora todo depende de que la Federación Francesa lo entienda así y le dé el visto bueno a la Española. Los trámites ya están en marcha y se aguarda la resolución. En el peor de los casos, el Hércules no podría utilizar a Puch hasta que se abra de nuevo el mercado en enero, si bien en el club del Rico Pérez tienen urgencia porque que el centro del campo ha quedado muy debilitado por la fractura de clavícula sufrida por Roger Colomina, quien no regresará a la competición hasta enero.

Derbi contra el Elda

Al margen del fichaje oficial de Puch, que era un secreto a voces desde la semana pasada, el Hércules prepara a conciencia el derbi de este domingo en Elda frente a un rival que ha levantado el vuelo tras la llegada al banquillo del veterano Claudio Barragán. Por su parte, Torrecilla afronta el choque de nuevo muy condicionado por las bajas. El técnico del Hércules recupera a Javi Jiménez para el lateral izquierdo, pero no podrá contar con los siguientes lesionados: el lateral derecho Jorge Galvañ, el central Alejandro Sotillos, el mediocentro Roger Colomina, el extremo Nico Espinosa y el mediapunta Oriol Soldevila.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Pese a esta amplia nómina de bajas, desde la enfermería del Hércules han llegado dos muy buenas noticias en las últimas horas. Por un lado, Galvañ no sufre ninguna rotura muscular y, en principio, podría estar de vuelta para el choque frente al Betis B de la semana que viene. Además, el canterano Nico Espinosa está respondiendo bien a su primera semana de entrenamiento con el grupo y se espera que tenga minutos contra el filial bético o en Tarragona frente al Nàstic.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  2. 2 Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios
  3. 3 El Ayuntamiento habilitará más de 60 plazas de aparcamiento gratuito en un barrio de Alicante
  4. 4 Todos los detalles de la Navidad en Alicante: encendido de luces e inauguración del Belén gigante
  5. 5 La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar
  6. 6 Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante
  7. 7 Cuenta atrás para la Feria de Navidad de Alicante: fechas y horarios
  8. 8 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  9. 9 Crece la delincuencia en Alicante: 10.000 delitos y 5.000 condenados más que hace una década
  10. 10 Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Hércules hace oficial el fichaje de Puch pero no sabe cuándo podrá jugar

El Hércules hace oficial el fichaje de Puch pero no sabe cuándo podrá jugar