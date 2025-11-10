Malestar en la afición del Hércules por el precio de las entradas para Elda El Eldense declara el derbi de este domingo como 'día del club' con precios muy elevados para Primera RFEF

Lucas V. Belmar Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:07 | Actualizado 15:56h. Comenta Compartir

El Eldense quiere hacer caja con la visita del Hércules de este domingo (16:15 horas) al Nuevo Pepico Amat y la afición blanquiazul ya ha mostrado su profundo malestar por unos precios que consideran abusivos en Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español.

El Eldense ha decretado el derbi provincial como 'día del club', por lo que sus abonados tendrán que pasar por caja. Por su parte, los seguidores del Hércules tienen reservado el fondo sur, con un precio de 25 euros por localidad. Las críticas en las diferentes redes sociales no se han hecho esperar y son muchos los aficionados blanquiazules que no se desplazarán hasta Elda y verán el encuentro por la televisión autonómica À Punt.

El Eldense ha anunciado que la afición del Hércules dispone de 775 entradas en el citado fondo sur y el club azulgrana también pone a la venta localidades en otras gradas a 30 y 35 euros para los adultos.

Ambos equipos llegan en situación similar al derbi, ya que, tras un inicio de curso repleto de dudas, ahora tienen los puestos de promoción a dos y tres puntos, respectivamente. El Eldense compite mejor con el veterano Claudio Barragán en el banquillo y cuenta con jugadores reconocidos en la categoría de plata como Fidel o Dioni, mientras que el Hércules ha alzado el vuelo al calor de las tres victorias consecutivas como local firmadas ante el Villarreal B, Atlético Madrileño y Europa.

El técnico blanquiazul Rubén Torrecilla no podrá contar para este domingo con los lesionados Alejandro Sotillos, Roger Colomina y Oriol Soldevila, mientras que el extremo Nico Espinosa tampoco llegará a tiempo ya que acaba de empezar a trabajar con sus compañeros y necesita ritmo de entrenamientos y confianza antes de volver a tener minutos, algo que probablemente suceda la semana siguiente frente al Betis B o ya en la visita al Nàstic de Tarragona.

Además, muy probablemente tampoco esté disponible para Elda el canterano Jorge Galvañ, quien pidió el cambio ante el Europa por una lesión muscular en la zona de los isquiotibiales. Este último percance tiene una importancia menor debido a que Samu Vázquez ya está recuperado y regresó a buen nivel el pasado sábado.

El triunfo ante el Europa permitió al Hércules instalarse en la zona media y ahora llega el turno de dar la talla lejos del Rico Pérez, ya que los blanquiazules son el segundo peor visitante del grupo y desde la directiva tienen claro que esta dinámica es insostenible, ya que es la misma del curso pasado y pelear por el ascenso así será imposible.

Temas

Estadio José Rico Pérez