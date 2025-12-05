El Hércules de Beto quiere alzar el vuelo al calor del Rico Pérez El equipo blanquiazul recibe este sábado (16:00 horas) al Juventud Torremolinos con el objetivo de seguir con su escalada

Lucas V. Belmar Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:38 | Actualizado 16:08h. Comenta Compartir

El Hércules no quiere sorpresas este sábado (16:00 horas, Movistar Plus) en el Rico Pérez frente al Juventud Torremolinos, calificado por el técnico Beto Company como «el equipo revelación» del grupo II esta temporada junto al Europa. El conjunto blanquiazul no puede dejar escapar puntos en su fortín si quiere seguir con esa lenta escalada cuyo objetivo final debe ser los puestos de promoción de ascenso. Y si se puede lograr antes del parón navideño, mejor que mejor.

Con una idea de juego renovada desde la llegada de Beto Company, el Hércules quiere vencer y convencer ante el Juventud Torremolinos como hizo frente al filial del Betis (2-0). El conjunto malagueño está empatado a puntos con el Hércules y destaca por su propuesta ofensiva, dando siempre prioridad a la posesión y a la presión alta. Es decir, el equipo alicantino se mirará en el espejo en un choque marcado de nuevo por una hora que no acompaña y perjudica a sus 12.000 abonados.

El Hércules no podrá contar ante el Juventud Torremolinos con los lesionados Roger Colomina y Oriol Soldevila, ni tampoco con el lateral Samu Vázquez, quien fue expulsado en Tarragona. El lugar de este último lo ocupará el canterano Jorge Galvañ y es muy probable que no sea la única novedad en el once.

El central Adrián Bolo se podría caer del mismo tras los errores cometidos en Tarragona y su lugar se lo disputan Sotillos y Nacho Monsalve. Este último vuelve a escena tras superar un virus y podría tener minutos tres meses después. El exjugador del Eldense fue titular en el estreno liguero ante el Tarazona y desde entonces no ha podido jugar por una tendinitis en la rodilla que ya ha superado. Monsalve estaba llamado este verano a liderar la zaga del Hércules y Beto Company necesita verlo en acción antes de que se abra el mercado invernal y comience el baile de fichajes.

También llama a las puertas del once el delantero Fran Sol, quien por fin se estrenó como goleador en Tarragona tras tres tantos anulados por dudosos fueras de juego. El veterano atacante madrileño pide paso en este tramo final de 2025, quiere ser protagonista y considera que la nueva idea de Beto Company le beneficia, tanto a él como a su compañero Slavy.