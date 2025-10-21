La promesa del vestuario del Hércules a Solde: «Lo haremos por ti» Los jugadores arropan al atacante catalán tras saber que se perderá la temporada por una grave lesión de rodilla

El más que necesario triunfo del Hércules ante el Villarreal B (2-1) del pasado sábado no tuvo celebración ni sonrisas en el vestuario. La segunda victoria de la temporada quedó totalmente empañada por la grave lesión del protagonista del choque. Oriol Soldevila firmó un doblete que mantiene a Rubén Torrecilla en el banquillo, pero el peaje fue carísimo, ya que en los minutos finales se destrozó la rodilla izquierda en una acción fortuita en la que le cayó un rival encima. El máximo goleador del curso pasado se despide de esta temporada al romperse el ligamento cruzado y en los próximos días pasará por el quirófano como primer paso de una recuperación de, al menos, seis meses.

El vestuario del Hércules está muy afectado, no sólo por la importancia de Solde en el ataque, sino porque era una pieza básica en el engranaje humano del grupo. El catalán tuvo llamadas de equipos de Segunda, pero decidió cortar de raíz con el asunto para centrarse en el objetivo de ascender con el Hércules y alcanzar el fútbol profesional en Alicante. Ese sueño se ha cortado de raíz y sus compañeros le han dedicado mensajes de cariño y apoyo incondicional en las redes sociales. Varios de ellos compartían la siguiente frase con aroma de conjura: «Lo haremos por ti».

Carlos Mangada: «Sigo sin entender por qué el fútbol a veces golpea justo a quienes menos lo merecen, pero sé que, como siempre, te vas a levantar más fuerte que nunca. Te lo dije hace tiempo: en las malas es cuando más voy a estar porque eres un amigo y en esto estamos juntos. Como hemos hablado muchas veces, ante las adversidades: sonrisa, cabeza alta y positividad. Todo vuelve a su lugar y tú también lo harás. Desde hoy empieza el camino de vuelta y en nada estaremos disfrutando de ti en el césped. Eres un ejemplo y lo vas a volver a demostrar. Te quiero, amigo».

Roger Colomina: «No tengo ninguna duda de que esto sólo es una pausa para volver más fuerte. Eres un luchador y aquí estaremos, a tu lado, para acompañarte en este proceso. El mejor, dentro y fuera. Lo haremos por ti, amigo mío. Siempre juntos».

Ben Hamed: «Mucho ánimo crack, vamos a hacerlo por ti. Que Dios te bendiga».

Unai Ropero: «Qué injusto es el fútbol, enseguida estarás haciéndonos disfrutar. Estamos juntos, hermano».

Samu Vázquez: «Cuando a una persona como tú, tan real y sincera, le sucede algo como esto, todo su alrededor lo siente como si de uno mismo se tratase. No te mereces pasar por esto, pero a las personas como tú, el fútbol y la vida les devuelve lo que se merece y tú te mereces todo. Estamos contigo, vas a volver más fuerte y no pierdas esa alegría que te define. Ánimo, amigo».

Adrián Bolo: «Mucha fuerza, amigo. Eres el mejor y el otro día lo demostraste, lo haremos por ti. Volverás mucho más fuerte, esto es sólo una piedra en el camino».

Nico Espinosa: «Sé que estás preparado para superar esta prueba que te pone la vida. Siempre con alegría y positividad, te esperamos, lucharemos por ti en cada partido. Te quiero, amigo».

