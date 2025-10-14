Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ryanair redobla su apuesta por Alicante: 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos en invierno
Archivo

La confesión de J.J. Vaquero sobre sus problemas con el alcohol: «Me vi borracho en el entierro de mi suegra»

El cómico ha animado a pedir ayuda profesional para superar las adicciones

Joaquina Dueñas

Martes, 14 de octubre 2025, 13:53

Comenta

J.J. Vaquero y Goyo Jiménez visitaron 'El Hormiguero' para presentar la película 'Sujétame el cubata', basada en las vivencias del propio humorista en el bar que regentó durante años en Valladolid, El rincón del erizo. Más allá de los chistes, el cómico vallisoletano hizo un crudo relato sobre sus problemas con el alcohol. «El cambio de vida vino porque me vi borracho en el entierro de mi suegra y, a raíz de ello, pedí ayuda a un profesional», afirmó. «Yo llevaba una vida de noche, de bares, de giras, de risas… y en algún momento perdí el control. Crees que lo llevas tú, pero te lleva él», aseguró.

Su nuevo estilo de vida llegó de la mano de la práctica deportiva, concretamente, del levantamiento de potencia (powerlipting), disciplina con la que está cosechando varios éxitos. Sin embargo, quiso dejar claro el mensaje de que solo con el deporte no es suficiente. «Pedí ayuda a un profesional«, ya que, según explicó, »con el deporte solo no se puede dejar«. »Hay que buscar ayuda de un profesional«, añadió. »El deporte ayuda, porque hay que dormir bien, hay unas rutinas… el deporte ayuda a quien quiera salir de la noche», reflexionó para terminar dando un consejo a aquellos que quieran cambiar el rumbo de su vida y sientan que no tienen fuerza de voluntad. «Yo tampoco la tenía cuando me decía a mí mismo que iba a dejar de salir. Pero funcionó cuando se lo dije a mi mujer y ella se puso en acción. Hay que verbalizarlo, decirlo en alto, decírselo a gente en quien confíes: 'quiero dejar de salir de fiesta'. Hay que ver lo que te está quitando, tenerlo claro».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  2. 2 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  3. 3 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  6. 6 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  7. 7 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  8. 8 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  9. 9 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  10. 10 Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La confesión de J.J. Vaquero sobre sus problemas con el alcohol: «Me vi borracho en el entierro de mi suegra»

La confesión de J.J. Vaquero sobre sus problemas con el alcohol: «Me vi borracho en el entierro de mi suegra»