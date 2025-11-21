La plaza de toros de Alicante se convierte en el paraíso del vino El coso acoge un nuevo evento gastronómico con catas, bodegas, maridajes, música en directo y entrada gratis

Adrián Mazón Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:20

Alicante acaba de abrir las puertas a uno de los eventos más sabrosos y esperados del otoño, una feria que convierte la plaza de toros en un gran recorrido por los vinos de España. Esta feria cuenta con acceso gratuito, música en directo y propuestas para todos los gustos.

La feria del vino de Alicante, 'Vinoteando', estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre con distintos horarios: jueves y viernes de 18 a 00 horas, y sábados y domingos de 12 a 00 horas.

Los asistentes a la plaza de toros de Alicante podrán descubrir y degustar vinos de una docena bodegas destacadas procedentes de algunas de las regiones más emblemáticas del país.

Entre las bodegas destacan V.N.E, Marqués de Cáceres, Montecillo y Fos (La Rioja); Protos y Legaris (Ribera del Duero); Paco & Lola (Galicia); Clos Cor Ví y Vicente Gandía (Valencia); y las alicantinas Pinoso, Azorín y Fondillón Luis XIV.

Todas ellas ofrecen una amplia variedad de propuestas, como tintos jóvenes, crianzas y reservas, blancos frescos, rosados, espumosos y vinos elaborados con técnicas tradicionales.

Además, la feria 'Vinoteando' de Alicante ofrece maridajes diseñados para la ocasión, productos gourmet en el espacio delicatessen y una completa programación musical con actuaciones, entre ellas versiones pop-rock y tributos.