'Vinoteando' en la plaza de toros de Alicante. TA

La plaza de toros de Alicante se convierte en el paraíso del vino

El coso acoge un nuevo evento gastronómico con catas, bodegas, maridajes, música en directo y entrada gratis

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:20

Alicante acaba de abrir las puertas a uno de los eventos más sabrosos y esperados del otoño, una feria que convierte la plaza de toros en un gran recorrido por los vinos de España. Esta feria cuenta con acceso gratuito, música en directo y propuestas para todos los gustos.

La feria del vino de Alicante, 'Vinoteando', estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre con distintos horarios: jueves y viernes de 18 a 00 horas, y sábados y domingos de 12 a 00 horas.

Los asistentes a la plaza de toros de Alicante podrán descubrir y degustar vinos de una docena bodegas destacadas procedentes de algunas de las regiones más emblemáticas del país.

Entre las bodegas destacan V.N.E, Marqués de Cáceres, Montecillo y Fos (La Rioja); Protos y Legaris (Ribera del Duero); Paco & Lola (Galicia); Clos Cor Ví y Vicente Gandía (Valencia); y las alicantinas Pinoso, Azorín y Fondillón Luis XIV.

Todas ellas ofrecen una amplia variedad de propuestas, como tintos jóvenes, crianzas y reservas, blancos frescos, rosados, espumosos y vinos elaborados con técnicas tradicionales.

Además, la feria 'Vinoteando' de Alicante ofrece maridajes diseñados para la ocasión, productos gourmet en el espacio delicatessen y una completa programación musical con actuaciones, entre ellas versiones pop-rock y tributos.

