Gastro Cinema 2025 combina cine, gastronomía y cultura en una nueva edición en Alicante

El festival Gastro Cinema celebra su séptima edición en Alicante con una amplia programación que une cine, gastronomía y cultura.

La ciudad de Alicante se prepara para vivir una semana llena de sabor, cultura y emoción con la séptima edición de Gastro Cinema, que se celebrará del 18 al 23 de octubre en distintas sedes, con el MARQ como escenario principal. Este festival une cine, gastronomía, música y literatura, consolidándose como uno de los eventos más singulares de la provincia.

La programación arrancará el sábado 18 con la proyección familiar de 'Charlie y la fábrica de chocolate', en una sesión especial con reparto de chocolatinas cortesía de Chocolates Marcos Tonda. El domingo, el restaurante La Cucaracha acogerá el evento 'Vermut en Vinilo', amenizado por el DJ Jordi Gilabert con una selección de vinilos de soul, jazz y ritmos retro.

Durante la semana se proyectarán largometrajes y cortos con sabor a cocina. El lunes 20 se exhibirá la comedia 'Un viaje de diez metros', mientras que los días 21 y 22 se celebrará la sección 'Caviar de Cortometrajes', con doce títulos internacionales en competición.

El miércoles 22 por la mañana se presentará la colección gastronómica del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, junto con la guía Enomaníacos, dedicada al enoturismo valenciano. Por la tarde, la librería 80 Mundos acogerá un 'Vermut Literario' con las presentaciones de Cócteles, nacionales e internacionales y Paellas y arroces valencianos.

El festival se despedirá el jueves 23 de octubre con una gala de clausura en el Teatro Principal, presentada por José Ángel Ponsoda, en la que se entregarán los Premios al Mejor Cortometraje Gastronómico y al Mejor Cortometraje Medioambiental Aguas de Alicante. En el acto se homenajeará al chef Nazario Cano, galardonado con el Premio Gastro Cinema 2025, y a Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, reconocida por su labor social.

Una de las grandes propuestas del certamen es 'Arroces de Cine', una ruta gastronómica en la que 22 restaurantes de la ciudad elaborarán arroces inspirados en películas emblemáticas como 'Verano azul', 'Jamón, jamón', 'El silencio de los corderos', 'Pulp Fiction', 'Tiburón' o 'El bueno, el feo y el malo'. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), cuyo objetivo es poner en valor el arroz como seña de identidad local.

Además, los asistentes podrán disfrutar durante toda la semana de los 'Cócteles de Cine' en CUPPOLA, la terraza del hotel Dormir de Cine, en la calle Gravina.

El director del festival, Vicente Seva, ha señalado que «Gastro Cinema vuelve a llenar de cine y gastronomía nuestra ciudad, un maridaje perfecto de sabores, emociones y aventuras para disfrutar con todos los sentidos». Por su parte, la presidenta de ARA, Gabriela Córdoba, destacó que «el cine y la gastronomía son dos artes que emocionan y nos representan, y juntos proyectan lo mejor de nuestra tierra».

Gastro Cinema 2025 cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo Alicante City & Beach, la Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras entidades que refuerzan su compromiso con la cultura y el turismo gastronómico.