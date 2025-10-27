Relleu Expands Its Daring Walkway Over the Amadorio Gorge

Tere Compañy Martínez Alicante Monday, 27 October 2025, 07:25 Comenta Share

Luz verde a la ampliación de la pasarela de Relleu. El Ayuntamiento del municipio y la Diputación Provincial de Alicante se han puesto manos a la obra para la construcción de otro tramo de este atractivo turístico. En las próximas semanas comenzarán las obras del puente que unirá ambos lados del estrecho del Amadorio.

The council has given the green light to the expansion of Relleu's walkway. The town council and the Provincial Council of Alicante have started work on constructing another section of this tourist attraction. In the coming weeks, work will begin on the bridge that will connect both sides of the Amadorio gorge.

El objetivo del consistorio es hacer este camino, que se adentra en el barranco, circular para permitir el paso más ágil de los turistas y poder disfrutar de las vistas privilegiadas a la presa del siglo XVIII —de la misma época que el pantano de Tibi—.

The aim of the council is to make this path, which delves into the gorge, circular to allow tourists to pass more easily and enjoy the privileged views of the 18th-century dam —from the same era as the Tibi reservoir—.

Para realizar este enlace se cuenta con un presupuesto de 50.000 euros, que permitirá salvar la distancia que hay entre una pared y la otra del barranco. La obra presenta evidentes dificultades técnicas al tratarse de un tramo volado sobre el propio cauce del río. Sin embargo, este paso elevado permitirá a los visitantes cruzar al otro lado del estrecho y afrontar el camino de vuelta, para lo que está prevista otra nueva ampliación en próximos años.

A budget of 50,000 euros has been allocated for this link, which will bridge the gap between one side of the gorge and the other. The project presents clear technical challenges as it involves a section suspended over the riverbed itself. However, this elevated passage will allow visitors to cross to the other side of the gorge and face the return journey, with another expansion planned in the coming years.

La pasarela de Relleu continúa así su desarrollo como uno de los mayores ejemplos de impulso al turismo rural en Alicante y supone que cada año miles de personas puedan adentrarse en un paraje que hasta hace poco permanecía vetado a los ojos del hombre.

The Relleu walkway thus continues its development as one of the greatest examples of boosting rural tourism in Alicante, allowing thousands of people each year to venture into a landscape that until recently was off-limits to human eyes.

Ampliar Desfiladero que recorrerá la pasarela de Relleu en su cuarta fase de obras. AM

Con este nuevo tramo, además, se aliviarán las colas que se forman actualmente en el punto de inicio de la pasarela, ya que, al tratarse de un camino de ida y vuelta, los visitantes tienen que esperar a que un grupo salga para poder entrar otro.

With this new section, the queues currently forming at the starting point of the walkway will also be alleviated, as it is a round-trip path, visitors have to wait for one group to exit before another can enter.

Además de la conocida pasarela, el municipio ofrece una ruta a pie que conecta el pueblo con el antiguo pantano del Amadorio por un sendero donde destaca el valor ambiental del término de Relleu. El itinerario se realiza por un antiguo camino de herradura, el Camí de les Ripalmes o del Fasamais, que ha sido recuperado.

In addition to the well-known walkway, the municipality offers a walking route that connects the town with the old Amadorio reservoir via a path that highlights the environmental value of Relleu's area. The itinerary follows an old bridle path, the Camí de les Ripalmes or del Fasamais, which has been restored.

A su paso hasta el pantano se observa un horno de cal, antiguas balsas de riego, azudes y acequias. Además, se puede disfrutar del paisaje abancalado tradicional de la Marina Baixa, con campos de cultivo de olivo, almendro y algarrobo.

Along the way to the reservoir, one can observe a lime kiln, old irrigation ponds, weirs, and ditches. Additionally, the traditional terraced landscape of the Marina Baixa can be enjoyed, with fields of olive, almond, and carob trees.

En un primer momento se construyeron 212 metros en dos tramos que se adentraba por el barranco con una pasarela voladiza de tablones de madera a unos 60 metros de altura. En la fase dos, puesta en marcha a finales de 2024, se amplió esta construcción con 25 metros más, en los que se encuentra un mirador y unas escaleras que adentran al visitante en las profundidades del barranco, descendiendo poco a poco por la pared.

Initially, 212 metres were constructed in two sections that ventured into the gorge with a cantilevered walkway of wooden planks about 60 metres high. In phase two, launched at the end of 2024, this construction was extended by another 25 metres, featuring a viewpoint and stairs that lead visitors into the depths of the gorge, gradually descending along the wall.